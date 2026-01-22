Ważny komunikat Santandera

Bank Santander wystosował do klientów pilny komunikat. Na swojej stronie internetowej poinformował o przerwie technicznej, która będzie trwała w nocy z 24 na 25 stycznia. Od godziny 23:00 do 6:00 rano, kluczowe usługi bankowe będą całkowicie lub częściowo niedostępne.

Nie będzie wtedy można:

korzystać z bankowości internetowej i mobilnej,

nie zrealizuje przelewów – zwykłych, jak i natychmiastowych

– zwykłych, jak i natychmiastowych nie zapłacimy BLIKIEM.

Dodatkowo, w godzinach 0:00-4:00 nie będzie można wypłacić i wpłacić kartą w bankomatach i wpłatomatach z logo Santander. Nie skorzystamy też z Kantoru Santander.

Ograniczony zakres usług

Jak wyjaśnia bank w niedzielę, między 4:00 a 6:00 rano, aplikacja mobilna będzie działać w bardzo ograniczonym zakresie. Będzie można jedynie sprawdzić stan konta i historie transakcji. "Karty płatnicze będą działać w sklepach i internecie, a także w bankomatach innych niż te z logo Santander" - czytamy. Bank zaleca, by wszelkie ważne przelewy, płatności czy wypłaty gotówki zaplanować wcześniej. W razie pytań lub wątpliwości klienci mogą skorzystać z infolinii banku lub odwiedzić najbliższą placówkę.

Skąd decyzja o przerwie technicznej?

Bank w komunikacie wyjaśnia, że "przerwa techniczna nie wpłynie na bezpieczeństwo środków zgromadzonych na kontach". Po zakończeniu prac wszystkie usługi wrócą do pełnej sprawności, a klienci będą mogli ponownie korzystać z bankowości internetowej, mobilnej oraz wszystkich funkcji kart i bankomatów. Bank tłumaczy, że przerwy są niezbędne, by bank mógł rozwijać i unowocześniać swoje systemy, zapewniając klientom wyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu korzystania z usług.