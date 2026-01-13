Jajka to produkt, po który sięgamy w kuchni zdecydowanie częściej niż po kawę, czy masło. Wiele osób nie wyobraża sobie śniadania bez jajecznicy czy jajek gotowanych na twardo albo miękko.

Tym razem promocję na ten produkt ogłosiła sieć sklepów Lidl. Dobre jajka można kupić w niższej cenie a przy tym zrobić zapasy i zaoszczędzić pieniądze. Z racji tego, że ceny jajek mocno wzrosły w ostatnim czasie, to naprawdę dobra okazja.

Dobre jajka w niskiej cenie. Do kiedy trwa promocja w Lidlu?

Promocja na dobre jajka w sklepach sieci Lidl trwa dosyć krótko. Trzeba się pospieszyć, bo czas na zakupy to jedynie dwa dni. Oferta na dobre jajka w niższej cenie w Lidlu aktualna jest we wtorek, 13 stycznia oraz środę, 14 stycznia.

Promocja na dobre jajka. Jakie są warunki oferty Lidla?

Aby skorzystać z promocji na dobre jajka w niższej cenie trzeba kupić wytłoczkę z 30 sztukami tego produktu. W ramach tej promocyjnej oferty Lidla zapłacimy za nią jedynie 24,99 zł. To oznacza, że jedno jajko będzie kosztowało 0,84 zł za sztukę. Cena regularna jajka wynosi obecnie ok. 1,10-1,20 zł za sztukę. Produkt, który został objęty promocją to Świeże jaja ściółkowe Złota Nioska o wielkości M.

Dobre jajka w niskiej cenie w Lidlu. Czy obowiązują limity?

Aby skorzystać z promocji na dobre jajka w niższej cenie w Lidlu, nie trzeba aktywować kuponu ani też posiadać aplikacji. Nie trzeba też kupować drugiego opakowania, by jedno dostać gratis. Oferta nie została również objęta limitami.