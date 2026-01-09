W piątek w Warszawie protestują rolnicy sprzeciwiający się podpisaniu umowy handlowej między Unią Europejską a blokiem państw Ameryki Południowej. Komisja Europejska argumentuje, że negocjowana od ponad 25 lat umowa o wolnym handlu z czterema krajami Ameryki Południowej otworzy nowy rynek na europejskie produkty wielu branż, m.in. motoryzacyjnej.

Minister rolnictwa obiecuje

Minister rolnictwa Stefan Krajewski powiedział, że rząd jest z protestującymi rolnikami i sprzeciwia się umowie z państwami Mercosur. Podkreślił, że "rząd zrobił wszystko, żeby tę umowę zablokować i robi to dalej". Zwrócił jednocześnie uwagę, że do zablokowania umowy z państwami Mercosur kluczowe było stanowisko Włoch, ponieważ Francja od początku jest jej przeciwna.

Reklama

Co to jest umowa Mercosur?

Umowa Mercosur to porozumienie między Unią Europejską a państwami Mercosuru (Argentyną, Brazylią, Paragwajem, Boliwią, Urugwajem). Zakłada ono przede wszystkim zniesienie ceł na handel między dwoma blokami gospodarczymi. Niektóre produkty rolnicze zostaną objęte kontyngentami, co oznacza, że tylko części importu - do pewnego limitu - nie będą dotyczyć taryfy celne.