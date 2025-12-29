Wprowadzając nową stawkę płacy, dotrzymujemy obietnicy, że nie pozwolimy, aby inflacja zmiażdżyła naszych pracowników – wyjaśnił turecki minister. W 2025 roku płaca minimalna wynosiła w Turcji 22 104 liry (516 dol.).

Podwyżka płacy minimalnej w Turcji

Zgodnie z nową płacą minimalną, całkowity koszt dla pracodawców wyniesie około 36 054 liry na pracownika miesięcznie. Obecny całkowity koszt dla pracodawców wynosi 30 621 lir - obliczył portal Turkiye Today.

Reklama

Największa podwyżka płacy minimalnej w Turcji w ciągu ostatnich sześciu lat nastąpiła w 2024 roku i wyniosła 49,1 proc. W 2020 roku płaca minimalna w Turcji wynosiła 2 324 liry tureckie - przypomniały tureckie media.

Podwyżka płacy minimalnej dla 9 mln pracowników

Podjęcie decyzji nastąpiło po trzecim posiedzeniu komisji ds. ustalania płacy minimalnej, organu odpowiedzialnego za ustalanie krajowej płacy minimalnej. Komisja składa się z 15 członków – po pięciu przedstawicieli rządu, pracodawców i pracowników.

Zdaniem ekonomistów, podwyżka płacy minimalnej, która dotyczy około 9 mln pracowników i jest postrzegana jako punkt odniesienia dla wzrostu wynagrodzeń w sektorze prywatnym, może spowodować wzrost inflacji w nadchodzących miesiącach - zauważyła agencja Reutera.

Chociaż Turcja od lat zmaga się z wysoką inflacją, jej roczna stopa spadła w listopadzie do 31,1 proc., najniższego poziomu od czterech lat. Wiceprezydent kraju Cevdet Yilmaz oświadczył we wtorek, że priorytetem rządu na rok 2026 jest jej obniżenie poniżej 20 proc.