W 2025 r. około 10 proc. podatników, czyli około 2,5 mln osób może wpaść w drugi próg podatkowy. W 2022 r. przekroczyło go 700 tys. osób, czyli 3 proc. wszystkich rozliczających się według skali, w 2023 r. było to już 5 proc. i 1,3 mln podatników, w 2024 r. – 8 proc. i ok 2 mln podatników.

"Pracownik na umowę o pracę, który zarabia 13 tys. zł brutto dostanie za pracę w grudniu przelew na niecałe 7 tys. zł - napisała Małgorzata Samborska, doradca podatkowy. Natomiast dla osoby zarabiającej 15 tys. zł brutto różnica między wypłatą w styczniu a grudniu czy listopadzie wynosi ponad 2,5 tys. zł.

Ile trzeba zarabiać, żeby wejść w drugi próg?

Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce ma charakter progresywny. Do ustalenia jego wysokości stosuje się dwie stawki podatkowe.12-procentowy próg podatkowy dotyczy dochodu do 120 tys. zł brutto, drugi próg jest opodatkowany stawką 32 proc. Aby wejść w drugi próg podatkowy trzeba zarabiać ponad 12 tys. złotych brutto miesięcznie.

Reklama

Jak wynika z danych MEN, po podwyżkach w ubiegłym roku, drugi próg objął 36,17 proc. nauczycieli. W tym roku ten procent może być jeszcze większy. Związkowcy domagają się zwolnień nauczycieli z wyższego podatku. Proponują podwyższenie pierwszego progu dla wszystkich obywateli.

Reklama

Drugi próg podniesiony? Jest odpowiedź ministerstwa

Interia zapytała Ministerstwo Finansów, czy są plany, aby drugi próg został podniesiony. "Uwzględniając aktualną sytuację finansów publicznych, w tym zobowiązania Polski dotyczące wdrożenia działań naprawczych w związku z objęciem Polski unijną procedurą nadmiernego deficytu, a także wysokie wydatki na obronność, informujemy, że prognoza dochodów budżetu państwa na 2026 r. nie zakłada podwyższenia progu dochodowego w skali podatkowej wynoszącego obecnie 120 tys. zł - odpowiedziało Ministerstwo Finansów. Resort dodał, że obecnie nie są prowadzone ani planowane prace legislacyjne w tym zakresie.

Jak nie wejść w drugi próg podatkowy?

To, że ktoś wszedł w drugi próg nie oznacza, że musi zapłacić większy podatek. Można tego uniknąć przede wszystkim poprzez skorzystanie z różnorodnych ulg podatkowych. Należą do nich: