Produktem, który jest niezbędny w wielu kuchniach zwłaszcza w okresie przedświątecznym jest cukier. Przyda się nie tylko do posłodzenia kawy lub herbaty, ale pieczenia ciast i gotowania.

Koniec tygodnia to więc świetna okazja do tego, by uzupełnić zapasy. Tym razem z takiej atrakcyjnej promocji będzie można skorzystać w sklepach sieci Biedronka. Nie tylko kupimy cukier w dobrej cenie, ale kilka opakowań dostaniemy za darmo.

Promocja na cukier w Biedronce. Do kiedy ważna jest ta oferta?

Promocyjną ofertę na cukier pod koniec tego tygodnia można znaleźć w sklepach sieci Biedronka. Można nie tylko uzupełnić braki w kuchni, ale również dostać kilka opakowań gratis. Czasu na zakupy jest niewiele. Promocja trwa tylko jeden dzień, czyli w sobotę, 20 grudnia. Warto o tym pamiętać, bo choć 21 grudnia to niedziela handlowa, wówczas z tej oferty już nie skorzystamy.

Cukier za darmo. Jakie są zasady promocji w Biedronce?

Promocja na cukier, którą znajdziemy w Biedronce to możliwość zakupienia pięciu opakowań tego produktu i otrzymania kolejnych pięciu gratis. Oferta na darmowy cukier to oferta 5+5 gratis. Regularna cena za jedno opakowanie to 2,79 zł. W ramach tej promocji średnio za opakowanie zapłacimy 1,40 zł. Oferta dotyczy czterech konkretnych produktów jest to cukier biały, 1 kg takich marek jak:

Diamant

Polski Cukier

Królewski

Sweet Family.

Cukier za darmo w Biedronce. Jakie limity obowiązują?

Promocja na darmowy cukier w Biedronce jest dostępna dla tych klientów, którzy posiadają aplikację lub kartę Moja Biedronka. Obowiązuje również dzienny limit. Na jedno konto Moja Biedronka można kupić 10 opakowań cukru (w tym pięć gratis).