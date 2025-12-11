Nowa metoda oszustów - fałszywe legitymacje bankowe

Oszuści cały czas szukają nowych sposobów by wyłudzać pieniądze. Jedną z nowych metod jest wykorzystywanie narzędzi sztucznej inteligencji do tworzenia fałszywych legitymacji bankowych. Przestępcy próbują za ich pomocą zdobyć zaufanie klientów banku i przekonać je do przekazania poufnych danych lub pieniędzy.

Jak wygląda atak?

Najpierw jak informuje bank, dostajesz telefon z informacją o zaciągnięciu pożyczki. Potem dzwoni do Ciebie, ktoś kto podaje się za "pracownika banku” i oferuje pomoc w zabezpieczeniu konta. "Aby uwiarygodnić się wysyła fałszywą legitymację bankową np. SMS-em lub e-mailem. Nasi pracownicy nie wysyłają wizytówek ani legitymacji w ten sposób" - przekazano w komunikacie.

"Potem może sugerować zainstalowanie aplikacji zdalnego pulpitu, by wyłudzić Twoje dane albo namawiać do przelania pieniędzy na rzekome "konto techniczne”. Nasi pracownicy tego nie robią" - dodano.

Co robić?

Bank tłumaczy, żeby absolutnie nie podawać poufnych danych przez telefon (danych logowania, kodów BLIK, danych kartowych, pełnych danych osobowych) Nie instaluj żadnych aplikacji na prośbę rozmówcy. Weryfikuj pracownika banku przez aplikację IKO – sprawdź, na stronie banku, jak to wygląda. Jeśli nie masz aplikacji IKO, a rozmówca budzi Twoje wątpliwości: rozłącz się i samodzielnie skontaktuj się z bankiem, korzystaj z oficjalnych numerów.

"W kolejnym kroku przestępca może poprosić o zainstalowanie aplikacji do zdalnego pulpitu lub namawiać do przelania pieniędzy na tzw. "konto techniczne”. W rzeczywistości to próba wyłudzenia twoich danych lub środków: - ostrzega bank w komunikacie.