8 grudnia sieć sklepów Sinsay wydała ostrzeżenie, w którym informuje klientów o wycofaniu jednego z produktów ze swojej oferty.

"Nie spełnia norm kontaktu z żywnością"

„Sinsay wycofuje produkt o indeksie 578ES-MLC” - oświadczono. Decyzja ta została podjęta ze względów bezpieczeństwa. Korzystanie ze wskazanego artykułu: kubka z motywem jesiennym, może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów z uwagi na podejrzenie przekroczenia dopuszczalnego poziomu kadmu i ołowiu. "Istnieje prawdopodobieństwo, że produkt nie spełnia norm kontaktu z żywnością" - wyjaśnia sieć.

Apel o zwrot towaru

Kwestionowany towar był sprzedawany w sklepach stacjonarnych Sinsay i w sklepie online. Osoby, które zakupiły produkt pierwszą drogą, mogą dokonać zwrotu w dowolnym salonie sieci. "Klienci, którzy nie posiadają dowodu zakupu, zostaną poproszeni przez personel o wypełnienie odpowiedniego formularza" - informuje Sinsay.