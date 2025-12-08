Masło jest jednym z tych produktów spożywczych, które w ostatnim czasie mocno podrożało. Nie bez powodu nazywany jest "królem drożyzny".

Kostka masła o wadze 150-200 gram kosztuje obecnie od 8 do nawet 12 złotych. Nic, więc dziwnego, że każda okazja, by kupić je w niższej, promocyjnej cenie jest dla wielu Polaków na przysłowiową wagę złota, zwłaszcza przed świętami Bożego Narodzenia.

Promocja na dobre masło w Lidlu. Trwa tylko jeden dzień

Tym razem z promocyjnej ceny na zakup masła będzie można skorzystać w sklepach sieci Lidla. To idealna okazja, by zaoszczędzić a przy okazji zrobić zapasy przed świętami. Trzeba się jednak pospieszyć, bo oferta na tańsze masło będzie w Lidlu trwała tylko jeden dzień. Tym dniem, w którym będzie można skorzystać z promocji będzie poniedziałek 8 grudnia br.

Tanie dobre masło w Lidlu. Jak skorzystać z promocji?

Masło w sieci sklepów Lidl będzie można kupić w cenie 9,99 zł, ale nie za jedną, ale aż trzy kostki. Warunkiem skorzystania z promocji jest zakup właśnie trzech kostek masła. W ofercie znalazł się konkretny produkt. To masło Extra Łaciate w kostkach po 200 gram.

Jak kupić tańsze dobre masło w Lidlu? Warunki promocji

Z promocji sieci sklepów Lidl na tańsze masło skorzystać można aktywując kupon w aplikacji Lidl. Należy go zeskanować przy kasie. Aplikacja jest do pobrania za darmo. Warto pamiętać, że w tej promocji na tańsze masło obowiązuje również limit. Na jeden kupon można kupić 3 opakowania masła Extra Łaciatego.