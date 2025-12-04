Na koniec października łączna wartość aktywów netto zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych osiągnęła 42,60 mld zł, co oznacza rekordowy miesięczny wzrost o 1,78 mld zł. PFR Portal PPK wyliczył, że "na koniec października 2025 r. zysk przykładowego uczestnika tego programu oszczędzającego w nim od grudnia 2019 r. i zarabiającego 5300 zł do końca 2023 r. oraz 7000 zł miesięcznie od początku 2024 r., sięgnął – w zależności od rodzaju funduszu zdefiniowanej daty – od 138 do nawet 198 proc. (najwyższy średni zysk osiągnęły FDZ z datą 2050, 2055 i 2060)".

Oznacza to, że na jego rachunku znajduje się dziś o 11 380 zł do 16 420 zł więcej, niż sam wpłacił do programu. Przed świętami wiele osób kusi, aby wypłacić część z tych pieniędzy i sfinansować kosztowane wydatki. Eksperci odradzają wcześniejsze wypłaty pieniędzy z PPK.

PPK. Cześć pieniędzy przepadnie przy wypłacie

Członkini zarządu PFR Portal PPK Marta Damm-Świerkocka powiedziała na łamach "Rzeczpospolitej", że wcześniejsza wypłata środków na dowolny cel to pułapka, oznacza utratę części z nich.Przepadną wszystkie dopłaty państwa, a 30 proc. wpłat pracodawcy zostanie przekazane do ZUS, jako składka emerytalna uczestnika programu. Dodatkowo od zysków kapitałowych zostanie także naliczony 19-procentowy tzw. podatek Belki – wyliczyła.

Reklama

Jej zdaniem, jeśli pilnie potrzebujemy pieniędzy warto zatem poważnie się zastanowić mad kredytem konsumpcyjnym. Może okazać się bardziej opłacalny. Tym bardziej, że nie ma możliwości zwrotu z PPK tylko części kwoty, a więc uczestnik programu musi wyzerować wszystkie swoje oszczędności - dodała ekspertka.

Reklama

PPK to "coś więcej niż zgromadzony kapitał"

Według Marty Damm-Świerkockiej, Pracownicze Plany Kapitałowe to "coś więcej niż zgromadzony kapitał".To poduszka finansowa, która daje poczucie bezpieczeństwa i chroni nas w razie nieprzewidzianych zdarzeń. To także, poprzez pełne dziedziczenie środków, zabezpieczenie naszych dzieci. To niezależność finansowa i komfort życia na emeryturze. Jeśli przerwiemy oszczędzanie w PPK, magia procentu składanego nie zadziała, a właśnie tej magii potrzebujemy, by efektywnie pomnażać nasze pieniądze. Warto w przedświątecznej gorączce do spraw finansów podchodzić z chłodną głową − powiedziała.

Zdaniem eksperta emerytalnego i rynku pracy HRK Payroll Oskara Sobolewskiego do PPK "warto podchodzić długoterminowo i nie wycofywać z nich pieniędzy w doraźnych sytuacjach, chyba że mówimy np. o wypłacie środków w ramach poważnego zachorowania, co jest szczególną sytuacją, która została przewidziana w ustawie o PPK”.