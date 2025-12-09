Osoby dorabiające do wcześniejszej emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej muszą pamiętać o granicznych kwotach przychodu, po których przekroczeniu „ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłacane świadczenie”. Nowe limity przychodu wprowadzone od grudnia 2025 roku pozwolą pracującym emerytom i rencistom dorobić więcej, ale nadal obowiązuje zasada, że przekroczenie górnych progów może skutkować obniżeniem lub zawieszeniem świadczenia.

Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od grudnia 2025 roku

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z dnia 24 listopada 2025 r., od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r. obowiązują nowe limity przychodu. „Bezpieczny próg przychodu wzrośnie do 6 140,20 zł brutto, natomiast górna granica wyniesie 11 403,30 zł brutto”.

Bezpieczny limit dorabiania – osoby pracujące i pobierające świadczenia do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego mogą dorabiać do 6 140,20 zł brutto miesięcznie , co stanowi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zarobki do tej kwoty nie spowodują zmniejszenia wypłacanego świadczenia.

– osoby pracujące i pobierające świadczenia do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego mogą dorabiać do , co stanowi 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zarobki do tej kwoty nie spowodują zmniejszenia wypłacanego świadczenia. Górny limit dorabiania – jeśli miesięczny przychód przekroczy 11 403,30 zł brutto, czyli 130% przeciętnego wynagrodzenia, „wypłata świadczenia może zostać zawieszona”.

Obniżenie świadczenia przy przekroczeniu limitu zarobków

Jeżeli miesięczny przychód przekroczy 6 140,20 zł, ale nie przekroczy 11 403,30 zł brutto, ZUS może zmniejszyć świadczenie. Maksymalne obniżki wynoszą:

939,61 zł dla osób pobierających emeryturę i rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

dla osób pobierających emeryturę i rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 704,75 zł dla osób otrzymujących rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

dla osób otrzymujących rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 798,72 zł dla osób pobierających rentę rodzinną wypłacaną jednej osobie.

Kwoty te obowiązują do 28 lutego 2026 r., czyli do kolejnej waloryzacji.

Kogo nie dotyczą limity zarobkowe?

Nie każdy emeryt i rencista musi obawiać się ograniczeń. Limity nie dotyczą:

Emerytów, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) – mogą oni dorabiać bez żadnych ograniczeń, a „ich świadczenie nie zostanie zmniejszone ani zawieszone, nawet jeśli uzyskają przychód powyżej 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia”. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ZUS podwyższył emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 2025 r. wynoszącego 1 878,91 zł brutto) – wówczas przekroczenie przychodu powyżej tej podwyżki spowoduje wypłatę świadczenia w niższej kwocie.

(60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) – mogą oni dorabiać bez żadnych ograniczeń, a „ich świadczenie nie zostanie zmniejszone ani zawieszone, nawet jeśli uzyskają przychód powyżej 70% lub 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia”. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ZUS podwyższył emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego (od marca 2025 r. wynoszącego 1 878,91 zł brutto) – wówczas przekroczenie przychodu powyżej tej podwyżki spowoduje wypłatę świadczenia w niższej kwocie. Niektórzy renciści – osoby pobierające rentę dla inwalidy wojskowego lub inwalidy wojennego, jeśli ich niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową.

– osoby pobierające rentę dla inwalidy wojskowego lub inwalidy wojennego, jeśli ich niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową. Osoby pobierające rentę rodzinną po uprawnionych do tych świadczeń lub w wysokości wyższej niż emerytura ustalona po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego.

Ważne informacje dla dorabiających do emerytury

Limity zarobkowe zmieniają się cztery razy w roku, dlatego osoby pobierające wcześniejsze świadczenia powinny monitorować aktualne kwoty. Przez najbliższe trzy miesiące, tj. od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2026 r., granicą bezpiecznego dorabiania będzie 6 140,20 zł brutto miesięcznie.

Podsumowując, dorabianie do emerytury i renty od grudnia 2025 roku jest możliwe w wyższych kwotach niż wcześniej, ale nadal wymaga ostrożności przy przekraczaniu górnych progów przychodu. Dla wielu osób oznacza to większą swobodę finansową, ale ZUS nadal ma prawo obniżyć lub zawiesić świadczenie, jeśli miesięczny przychód przekroczy ustalone limity.



Źródło: Informacja prasowa ZUS, 24 listopada 2025 r.