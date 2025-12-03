We wtorek na stronach Ministerstwa Finansów został opublikowany plan działalności resortu. Wśród działań, którymi resort ma zająć się w przyszłym roku, jest opracowanie projektu ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Zgodnie z zapowiedziami, ma on umożliwić inwestowanie do 100 tys. zł bez podatku od zysków kapitałowych.

Osobiste Konta Inwestycyjne mają być jednym z kluczowych projektów gospodarczych rządu w nadchodzących latach. Wzorowane sąna szwedzkich kontach ISK, uznawanych z najlepsze w UE rozwiązanie do wspieranie promujące inwestowanie. Dziś z ISK korzysta z blisko 4 mln Szwedów, czyli ponad 40 proc. dorosłej populacji. Zgromadzone tam aktywa przekraczają 170 mld euro.

Jak inwestować na osobistych kontach inwestycyjnych?

Realny termin wejścia w życie OKI wg Ministra Finansów to połowa 2026. W ramach OKI można będzie inwestować m.in. w akcje, obligacje, ETF i in. Do tego w części oszczędnościowej OKI można będzie otwierać lokaty i składać zapisy na obligacje oszczędnościowe.

Na OKI nieopodatkowane do 100 tys. PLN mają być tylko nowe środki, tzn. jeżeli ktoś nie chciałby płacić obecnego podatku od zysków kapitałowych, musiałby sprzedać posiadane aktywa i dokonać nowego zakupu w ramach OKI. Nadwyżka na OKI powyżej 100 tys. PLN ma być opodatkowana na poziomie 0,8-0,9 proc. wartości inwestycji. Z planów ministerstwa wynika, że będzie to jedyny podatek obowiązujący dla tych środków, nie będzie natomiast tzw. podatku Belki.

Koszt OKI dla budżetu państwa szacowany jest na 250-300 mln zł w pierwszym roku obowiązywania. Nie uwzględnia on jednak pozytywnego wpływu jaki na gospodarkę może wywrzeć to rozwiązanie, poprzez zwiększenie wolumenu oszczędności i inwestowanych środków. Ministerstwo liczy, że w ciągu pierwszych 2-3 lat Osobiste Konto Inwestycyjne może przyciągnąć środki warte aż 100 mld zł.

Polacy słabi w oszczędzaniu

Stopa oszczędności w Polsce pozostaje jedną z najniższych w UE i OECD - w I kwartale 2024 r. wyniosła 2,41 proc. wobec średniej unijnej 13,26 proc. Oprócz tego sposób oszczędzania w naszym kraju charakteryzuje się niską efektywnością. Spowodowane jest to nadmiernym lokowaniem pieniędzy w depozytach bankowych i lokatach o realnym oprocentowaniu bliskim zeru. Na koniec 2024 r. Polacy zgromadzili niemal 1,75 bln zł w formie depozytów bankowych i gotówki, podczas gdy udział inwestycji w instrumenty finansowe o wyższej dochodowości, takie jak akcje czy obligacje korporacyjne wyniósł zaledwie ok. 0,6 bln zł.

Plany Ministerstwa Finansów

MF zamierza także zmienić m.in. ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Resort planuje także działania mające na celu promowanie zwiększenia zaangażowania kapitału instytucjonalnego i prywatnego w finansowanie innowacji.