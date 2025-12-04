Zamknięto 119 placówek Delikatesów Centrum

Od początku 2025 roku Delikatesy Centrum skurczyły się o 119 placówek. Sieć zamknęła 54 sklepy franczyzowe oraz 65 placówek własnych. Najwięcej, bo aż 30 sklepów własnych, zamknięto w trzecim kwartale.

Eurocash tłumaczy te decyzje strategią optymalizacji. Firma chce poprawić rentowność i dostosować się do obecnych warunków rynkowych. Zamknięcia generują koszty jednorazowe (20 mln zł w II i III kwartale), ale przyniosą duże oszczędności. Firma szacuje roczne oszczędności na około 35 mln zł.

Eurocash planuje dalszą optymalizację, ale eksperci przewidują, że tempo zamknięć spowolni.

Zmiany i nowy model biznesowy

Eurocash przechodzi na system agencyjno-franczyzowy. Ten model okazał się tańszy i bardziej elastyczny niż prowadzenie placówek własnych. Firma stawia również na cyfryzację. Wdrażane są nowoczesne platformy analityczne oraz systemy POS. To ma lepiej wspierać franczyzobiorców i ułatwiać zarządzanie siecią.

Kluczowy ruch to dołączenie do European Marketing Distribution (EMD). Członkostwo ma zapewnić lepsze warunki zakupowe. Co poprawi konkurencyjność Delikatesów Centrum wobec dyskontów.

Eurocash ogłosi nową strategię

Eurocash ogłosi nową, trzyletnią strategię dla Delikatesów Centrum 9 grudnia 2025 roku. Dokument określi sieć na nowo. Sklepy przestaną być postrzegane jako gęsta sieć. Staną się elementem rozwiniętego ekosystemu franczyzowego. Głównym celem jest budowa przewidywalnego modelu działania. Model ma być odporny na wahania popytu. Oprze się na wspólnych narzędziach marketingowych, zakupowych i technologicznych.