Nowa sieć marketów w Warszawie. FRAC otwiera kolejny sklep
W środę, 24 września 2025 r. otwarto nowy sklep sieci FRAC. Market mieści się przy al. Polski Walczącej 2 na Mokotowie. To kolejny już sklep w stolicy.
Historia marki FRAC rozpoczęła się w 1994 roku w Krośnie, założona przez rodzinę Frąców z Rzeszowa. Przez lata markety były synonimem zakupów w południowo-wschodniej Polsce (między innymi 13 placówek w samym Rzeszowie, a także sklepy w Małopolsce i na Śląsku). Przełom nastąpił w 2016 roku, kiedy sieć zadebiutowała w Warszawie, otwierając swój pierwszy sklep w Karolkowa Business Park przy ul. Karolkowej 30.
Jak informuje portal Dlahandlu.pl trwają rekrutacje pracowników do nowych lokalizacji i tych już istniejących. "Sieć oferuje od 5300 do 8000 zł brutto wynagrodzenia na stanowisku kasjera-sprzedawcy lub pracownika stoiska warzywa-owoce" - czytamy.
Siedem sklepów w stolicy
Obecnie w Warszawie jest otwartych siedem marketów FRAC:
- Belgradzka 6a,
- Czerska 4/6,
- Karolkowa 30,
- Puławska 131,
- Świętego Bonifacego 4,
- Wiertnicza 88,
- al. Polski Walczącej 2.
