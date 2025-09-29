Nowa sieć marketów w Warszawie. FRAC otwiera kolejny sklep

W środę, 24 września 2025 r. otwarto nowy sklep sieci FRAC. Market mieści się przy al. Polski Walczącej 2 na Mokotowie. To kolejny już sklep w stolicy.

Reklama

Historia marki FRAC rozpoczęła się w 1994 roku w Krośnie, założona przez rodzinę Frąców z Rzeszowa. Przez lata markety były synonimem zakupów w południowo-wschodniej Polsce (między innymi 13 placówek w samym Rzeszowie, a także sklepy w Małopolsce i na Śląsku). Przełom nastąpił w 2016 roku, kiedy sieć zadebiutowała w Warszawie, otwierając swój pierwszy sklep w Karolkowa Business Park przy ul. Karolkowej 30.

Jak informuje portal Dlahandlu.pl trwają rekrutacje pracowników do nowych lokalizacji i tych już istniejących. "Sieć oferuje od 5300 do 8000 zł brutto wynagrodzenia na stanowisku kasjera-sprzedawcy lub pracownika stoiska warzywa-owoce" - czytamy.

Siedem sklepów w stolicy

Reklama

Obecnie w Warszawie jest otwartych siedem marketów FRAC: