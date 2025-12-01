GUS podał zweryfikowane dane o dynamice PKB w trzecim kwartale. Wynika z nich, że mamy najwyższy wzrost gospodarczy od trzech lat. To już trzeci kwartał z rzędu, gdy gospodarka przyśpiesza. Przyśpieszenie to konsekwencja m.in. uruchomienia dużych środków z Krajowego Planu Odbudowy.

PKB rośnie dynamicznie

Dynamika wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale 2025 r. wyniosła 3,8 proc. wg danych niewyrównanych sezonowo, a więc więcej niż w odczycie wstępnym (3,7 proc.) - podał GUS w poniedziałek. To pozytywne zaskoczenie. Rok temu w analogicznym okresie gospodarka rosła w tempie 2,8-procentowym. "Realny PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2020) zwiększył się 0,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 3,8 proc." - podał GUS w raporcie. Nominalnie PKB wzrósł w trzecim kwartale do 971 mld zł z 928 mld kwartał wcześniej i 913 mld zł rok wcześniej. W czterech kwartałach kończących się we wrześniu br. osiągnął wartość 3 bln 822 mld zł w porównaniu z 3 mld 569 mld zł w poprzednim, analogicznym okresie. Z tym że trzeba w tym wszystkim uwzględnić inflację.

Co wpłynęło na dobre wyniki?

Nakłady brutto na środki trwałe zwiększyły się o 7,1 proc. (wobec spadku w 2 kwartale 2025 r. o 0,7 proc.). Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 16,4 proc. wobec 15,8 proc. rok wcześniej. To skutek głównie inwestycji z KPO. Do Polski napłynęło już 93 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Ta suma obejmuje wypłaty z czterech transz: pierwszą w kwietniu 2024 r. (27 mld zł), drugą i trzecią w grudniu 2024 r. (łącznie 40 mld zł) oraz czwartą na początku grudnia 2025 r. (ponad 26 mld zł). Łączna alokacja dla Polski wyniesie ponad 59,8 mld euro (ok. 250 mld zł w grantach i pożyczkach).

Konsumpcja w gospodarstwach domowych

Konsumpcja gospodarstw domowych wzrosła w trzecim kwartale o 3,5 proc. rdr, tj. nieco wolniej w porównaniu z drugim kwartałem i oczekiwaniami rynkowymi, ale trzeba podkreślić, że nadal jest to solidny wzrost. Znacznie lepsza od oczekiwań okazała się natomiast dynamika inwestycji na poziomie 7,1 proc. rdr. Tak duże przyspieszenie to niewątpliwie efekt rozkręcających się projektów i w jednostkach samorządu terytorialnego, i w sektorze prywatnym.

Procesy inwestycyjne nabierają rozpędu

"Z opublikowanych dziś danych wynika, że procesy inwestycyjne w Polsce nabierają rozpędu i w kolejnych kwartałach będzie to główny motor polskiej gospodarki. Zakontraktowanych jest ponad 50 proc. środków z KPO, przyspiesza także wydatkowanie z perspektywy unijnej 2021-2027, dlatego już w ostatnim kwartale br. zobaczyć możemy dwucyfrowy ich wzrost, a na pewno zobaczymy go w pierwszych kwartałach 2026 r. Przy jednoczesnej stabilnie rosnącej konsumpcji dynamika PKB w 2026 r. osiągnie przynajmniej 4,0 proc. w porównaniu do oczekiwanego 3,6 proc. w tym roku" - mówi ekonomistka Monika Kuterek.

Znak dla RPP

"Pełne szacunki PKB za III kw. 2025 dostarczają RPP argumentów, że pomimo postępującego ożywienia, inflacja pozostanie niska. Unikamy boomu konsumpcyjnego pomimo wysokiej dynamiki dochodów w poprzednich kwartałach. Poprawa inwestycji w III kw. to zapewne odzwierciedlenie wydatków obronnych, bo inne dane pokazują, że inwestycje prywatne wolno odbijają. Ten cykl gospodarczy w większym stopniu polega na usługach (w tym tych, gdzie następuje automatyzacja i duży udział technologii, np. logistyka, usługi konsultingowe - 'shared services'), a mniej na przemyśle, a więc jest mniej pracochłonny (spadek zatrudnienia notowaliśmy jeszcze w listopadzie" - powiedział PAP Rafał Benecki.