Jak podają lokalne media branża spożywcza w Niemczech przeżywa spory wstrząs, a to za sprawą znanego producenta żywności Wechsler Feinfisch. Firma zajmująca się rybnymi specjałami, ogłosiła niewypłacalność. Głównymi problemami stały się narastające długi i nieudane inwestycje, co doprowadziły producenta żywności do kryzysu.

Producent żywności ogłosił upadłość. Ma oddział w Polsce

Firma z Erftstadt, która od 1960 roku dostarczała do sieci handlowych łososia i pstrągi, ogłosiła upadłość. Krytyczny rok 2024 przyniósł falę problemów, które przerosły nowego właściciela. Firma, obciążona dużym długiem po przejęciu, straciła zdolność produkcyjną kluczową przed świętami. Głównym ciosem okazała się awaria wędzarni zlokalizowanej w Polsce, która przypieczętowała niewypłacalność historycznego przedsiębiorstwa.

Jak podaje "Polski Obserwator", mimo że firma ogłosiła upadłość, jej produkty pozostają dostępne. Klienci nie odczują znaczącej zmiany: wędzone specjały, takie jak stremellachs i filety z pstrąga, wciąż można kupić w supermarketach. Wszystkie duże sieci handlowe zapewniają, że nie planują wycofywać rybnych specjałów z półek.

Co dalej z firmą?

Jak podaje niemiecki portal Ruhr24, przedsiębiorstwo teraz poszukuje inwestora, który byłby gotów przejąć działalność. Jak informuje syndyk masy upadłościowej, istnieje kilku poważnych zainteresowanych.

Mimo ogłoszonej niewypłacalności, firma ma podstawy do kontynuowania działalności. Zamówienia na najbliższe miesiące są zabezpieczone, a przed przedsiębiorstwem kluczowy świąteczny sezon sprzedażowy. Dodatkowo 40 miejsc pracy ma zostać utrzymane, a dostawcy wciąż realizują swoje kontrakty.