Antico Caffe Greco działała od 1760 roku i uchodziła za najstarszą kawiarnię Rzymu. to miejsce o bogatej historii. Od ponad dwóch i pół wieku przyciągało artystów i intelektualistów z całego świata. Wśród jego bywalców byli m.in. George Byron, Johann Wolfgang von Goethe, Adam Mickiewicz i Henryk Sienkiewicz.

W 2017 roku wygasła 80-letnia dzierżawa, a właściciel budynku - rzymski Szpital Izraelicki - podniósł czynsz z 17 tys. do 120 tys. euro miesięcznie. Uzasadniał, że to stawka odpowiadająca prestiżowej lokalizacji przy Via dei Condotti, gdzie znajdują się butiki Gucci, Versace czy Dior. W zeszłym miesiącu z wnętrza wyniesiono meble, porcelanę i portrety dawnych bywalców. Po latach sporów o wysokość czynszu lokal kończy dwuipółwieczną działalność - opisuje portal stacji CNN.

Kawiarnię zamknięto w asyście karabinierów

Byliśmy gotowi płacić więcej, ale nie sześciokrotnie. Jestem wściekły, ale będziemy o to walczyć - mówił Giorgio Pellegrini, dotychczasowy najemca Antico Caffe Greco, gdy osiem lat temu wygasła umowa dzierżawy. W 2024 roku szpital ostatecznie wygrał batalię sądową o usunięcie osób zajmujących kawiarnię. W październiku kawiarnię zamknięto w asyście karabinierów. Zamki zostały wymienione, a ciężkie drewniane drzwi zamknęły się po raz ostatni.

Pracownicy zabrali z kawiarni portrety, rzeźby i pamiątki warte około 8 mln euro. Jak tłumaczyli, obawiali się ich zniszczenia przez nieszczelną instalację wodną. Zabezpieczone wyposażenie trafiło pod ochronę włoskiego Ministerstwa Kultury. Szpital zapowiedział, że poszukuje nowego najemcy, który ponownie otworzy lokal.

Antico Caffe Greco będzie znów otwarta?

Antonio Maria Leozappa, komisarz specjalny Szpitala Izraelickiego, powiedział, że kawiarnia ponownie otworzy się po zakończeniu prac w budynku. To historyczne miejsce, jedna z pierwszych kawiarni we Włoszech, powstała pod koniec XVIII wieku - powiedział w CNN. Szpital jest instytucją prywatną, która zapewnia pacjentom również opiekę zdrowotną w ramach włoskiej służby zdrowia.

Dodał, że pod nowym właścicielem Antico Caffe Greco "będzie mogła kontynuować swoją długą historię, z poszanowaniem tradycji, obowiązujących przepisów i zachowaniem zabytkowego charakteru miejsca". Dotychczasowy najemca i prowadzący Antico Caffe Greco dodał, że nie zamierza rezygnować z walki.Rzymianie, turyści i całe miasto będą mogli pić tu kawę przez kolejne stulecia - podkreślił Giorgio Pellegrini.

Miejsce spotkań artystów i intelektualistów

Kawiarnia została założona przez Nicolę della Maddalenę, pochodzącego z Grecji. Od samego początku stała się miejscem spotkań artystów i intelektualistów. Antico Caffè Greco znajduje się w pobliżu słynnych Schodów Hiszpańskich.

Przychodziłem tu codziennie przez prawie 15 lat – powiedział CNN Manuel Capponi, mieszkaniec Rzymu. To tragedia, że ​​musiało zostać zamknięte w ten sposób, przez kłótnie, gniew. Ale ta kawiarnia – i to miasto – przetrwały gorsze burze. Będzie kolejna kawiarnia i jestem pewien, że ceny odzwierciedlą wyższy czynsz - dodał.