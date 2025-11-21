PPK to program, który ma zachęcać Polaków do oszczędzania na czas emerytury. Polega na tym, że pracownik, pracodawca i państwo składają się na dodatkowe świadczenie, które można wypłacać już po osiągnięciu 60. roku życia.

Opłata od pracownika to 2 proc. pensji brutto, pracodawcy – 1,5 proc., a państwo na start wpłata 250 zł i dodatkowo raz w roku - 240 zł. Obecnie do PPK są zapisywane wszystkie osoby do 55. roku życia.

Ile można zarobić na oszczędzaniu w PPK?

Jak wynika z najnowszej informacji PPK, partycypacja w programie stale rośnie i przebiła 55 proc. Tylko w ostatnim miesiącu aktywa funduszy PPK wzrosły o 1,78 mld zł. Do programu dołączyło 39 700 nowych osób. Program cieszy się też znacznie większym zainteresowaniem w sektorze prywatnym, gdzie wskaźnik uczestnictwa wynosi 64,20 proc.

Ile można zarobić na oszczędzaniu w PPK? Fundusz przedstawił kalkulację dla osoby zarabiającej 5300 zł (a później 7000 zł), która oszczędza w programie od grudnia 2019 roku. W zależności od funduszu, jej stopa zwrotu wyniosła od 138 proc do 198 proc. W praktyce oznacza to, że na jej rachunku znajduje się obecnie od 11 380 zł do 16 420 zł więcej, niż sama wpłaciła. Na tę kwotę złożyły się wpłaty pracodawcy oraz dopłaty od państwa, a wszystko to zostało pomnożone przez wyniki inwestycyjne funduszy.

Możliwe zmiany legislacyjne w PPK

Od czasu do czasu pojawiają się informacje, że rząd chce likwidacji możliwości wypłaty środków z PPK. Ministerstwo Finansów wyjaśniło stanowczo, że nie planuje zmian w tym zakresie. "Środki gromadzone w PPK są prywatną własnością oszczędzającego, a tym samym dopuszczalne jest skorzystanie z nich w każdej chwili. Każdy uczestnik PPK, w ramach procedury wypłaty, posiada możliwość wycofania środków, co jednak nie wiąże się z koniecznością rezygnacji z dalszego oszczędzania" - wyjaśniło ministerstwo.

Jednak teraz Ministerstwo Finansów poinformowało, że możliwe są zmiany legislacyjne w PPK przy okazji przeglądu funkcjonowania tych funduszy, co zaplanowane jest na w 2026 rok. "Zgłoszony postulat, wraz z pozostałymi propozycjami, mógłby jednak zostać zaimplementowany do szerszego pakietu propozycji zmian, nad którymi mogłyby być prowadzone prace legislacyjne zwyczajnym, nie zaś ekstraordynaryjnym trybem" - czytamy w uzasadnieniu MF do projektu rozporządzenia zmieniającego wysokość opłat za uczestnictwo portalu PPK.

Jak wyjaśnił resort, do końca 2026 r. rząd jest zobowiązany do dokonania przeglądu ustawy o PPK wraz z ewentualnymi propozycjami zmian. "W związku z tym zmiany ustawowe w zgłoszonym, szerszym obszarze mogłyby zostać dokonane przy okazji tego przeglądu" - dodał MF.