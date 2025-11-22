Projekt rozporządzenia ministra rozwoju i technologii przewiduje, że w określonych przypadkach, np. podczas rozbudowy, w starych blokach i budynkach użyteczności publicznej mają obowiązkowo pojawić się windy. Zakłada także m.in.: uaktualnienie warunków technicznych, ich ulepszenie i uproszczenie, a także doprecyzowanie części z dotychczas stosowanych przepisów.

Winy w każdym bloku?

Jednym z nowych przepisów jest wprowadzenie obowiązku wyposażenia w dźwig osobowy lub osobowo-towarowy nowo projektowanych budynków użyteczności publicznej mających dwie i więcej kondygnacji oraz nowo projektowanych budynków zamieszkania zbiorowego (z wyłączeniem budynków zamieszkania zbiorowego na terenach zamkniętych) mających dwie i więcej kondygnacji, a także mieszkalny wielorodzinny mający trzy lub więcej kondygnacji.

Kolejne wymagania to:

określenie minimalnego udziału lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym, w którym jest więcej niż 4 lokale mieszkalne,

w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym, w którym jest więcej niż 4 lokale mieszkalne, dodatkowe wymagania (oprócz tych, które wynikają z obowiązujących przepisów), które należy stosować przy projektowaniu lokali mieszkalnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych np.: minimalne powierzchnie manewrowe (1,5m x 1,5m) w pomieszczeniach mieszkalnych oraz kuchni i łazience, stosowanie drzwi bez progów,

dodatkowe wymagania dla ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych np.: ruchome poręcze, zainstalowanie umywalki na odpowiedniej wysokości .

. Nowe przepisy mają ułatwić osobom z różnymi niepełnosprawnościami korzystanie z budynków i ich wyposażenia. Z ułatwień skorzystają również osoby starsze oraz rodzice z małymi dziećmi.

Efektywność energetyczna budynków

Nowy projekt rozporządzenia zakłada zmiany w zakresie minimalnych warunków dotyczących charakterystyki energetycznej nowych i przebudowywanych budynków.

Warunki te dotyczą m.in.:

wprowadzenia standardu "bezemisyjnego" dla nowych budynków,

dla nowych budynków, wymogu wyposażania systemów technicznych w nowych budynkach w urządzenia zapewniające automatyczne sterowanie, regulację i monitorowanie (o ile będzie to wykonalne pod względem technicznym i ekonomicznym)

Wprowadzenie zmian wiąże się z wejściem w życie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1275 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 2024/1275 z 08.05.2024) oraz koniecznością wprowadzenia jej do prawa krajowego.

Kiedy trzeba stosować przepisy?

W projekcie znalazły się też regulacje dotyczące m.in.: ochrony przeciwpożarowej budynków, które mają ograniczyć stosowanie niektórych rozwiązań techniczno-budowlanych, które sprzyjają niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się pożarów. Dzięki temu ryzyko szybkiego rozwoju pożarów i osiągania przez nie dużych rozmiarów zostanie zmniejszone

Przepisy rozporządzenia będą miały zastosowanie przy:

projektowaniu,

budowie i przebudowie

przy zmianie sposobu użytkowania budynku lub jego części, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Oznacza to, że właściciele istniejących budynków mogą, jeśli chcą, dostosować go do nowych wymagań, ale obowiązek powstaje dopiero gdy następuje np. przebudowa, nadbudowa lub zmiana sposobu użytkowania budynku. Co ważne w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i przy zmianie sposobu użytkowania budynku, a także związanego z nim urządzenia budowlanego, przepisy rozporządzenia stosuje się tylko i wyłącznie w stosunku do części rozbudowywanej, nadbudowywanej i przebudowywanej lub podlegającej zmianie sposobu użytkowania. Jeśli przebudowa obejmuje jedynie np. pomieszczenia higieniczno-sanitarne, to nie trzeba całego budynku przystosować do przepisów projektu rozporządzenia, czyli dobudowywać windy.

Projekt pomoże starszym ludziom?

Według przekazanych przez MRiT informacji, konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia zakończyły się w lipcu. Dla starzejących się mieszkańców wejście na czwarte piętro jest coraz większym wyzwaniem i dobrze by było, żeby w takich budynkach pojawiły się windy, ale nie ma takiego obowiązku. Chcę to wyraźnie podkreślić: nie ma obowiązku przebudowywania budynków już istniejących. Ta propozycja, która jest poddawana konsultacjom społecznym, dotyczy nowych budynków - powiedział wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros.