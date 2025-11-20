Urzędnicy powołali się na artykuł 117, punkt 6 regulaminu Parlamentu Europejskiego. Europoseł z Polskiego Stronnictwa Ludowego Krzysztof Hetman, który był jednym z inicjatorów wniosku odrzuci te argumenty. Podkreślił, że nie ma nigdzie zapisów, by konieczna była najpierw zgoda unijnych krajów i zapowiedział, iż będzie interweniował w tej sprawie.

Trafiliśmy w bardzo czuły punkt i nastąpiło przerażenie w szeregach tych, którzy za wszelką cenę chcą tę umowę wprowadzić w życie. Odbieram to jako próbę sabotowania naszego wniosku, który jest absolutnie zgodny ze wszystkimi obowiązującymi zasadami, nie tylko regulaminem Parlamentu Europejskiego, ale funkcjonowania poszczególnych instytucji unijnych określonych w traktatach - powiedział europoseł Krzysztof Hetman.

Brukselscy urzędnicy "przerażeni"

Zdaniem europosła, widać wyraźnie, że "przeciwnicy tego wniosku są przerażeni możliwością poddania go pod głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu. To jest dla mnie i inicjatorów tego wniosku dobrą informacją. To oznacza, że boją się, że może znaleźć on większość i być skierowany do Trybunału Sprawiedliwości - dodał europoseł.

Po wniosku Krzysztof Hetmana o skierowanie umowy z krajami Mercosur do TSUE, PE i KE chcą przyspieszenia. "Już w przyszłym tygodniu może dojść do zatwierdzenia proponowanego przez KE zabezpieczenia umowy, które jej zdaniem chronią zagrożone sektory przed negatywnymi skutkami umowy" – napisał w mediach społecznościowych Jacek Zarzecki z Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny.

Polska chce lepszych warunków

Polska jest w grupie przeciwników tej umowy, ponieważ obawia się zalania rynku tanimi produktami z krajów Mercosuru co będzie miało negatywne skutki dla rolników. Pod wnioskiem o skierowanie umowy z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem do unijnego Trybunału Sprawiedliwości podpisało się ponad 140 europosłów.

Skierowanie umowy Mercosur do TSUE da więcej czasu na negocjacje, dotyczące sytuacji pojedynczego kraju – powiedział w Polskim Radiu minister rolnictwa Stefan Krajewski. Pozwoli to negocjować zapisy dotyczące sytuacji pojedynczego kraju.

Na czym polega umowa Mercosur?

Umowa Mercosur to porozumienie między Unią Europejską a państwami Mercosuru (Argentyną, Brazylią, Paragwajem, Boliwią, Urugwajem). Zakłada ono przede wszystkim zniesienie ceł na handel między dwoma blokami gospodarczymi. Niektóre produkty rolnicze zostaną objęte kontyngentami, co oznacza, że tylko części importu - do pewnego limitu - nie będą dotyczyć taryfy celne.