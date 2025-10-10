Tradycyjna piekarnia złożyła wniosek o upadłość
Piekarnia Leifert z Gifhorn z Dolnej Saksonii, ceniona w regionie od 75 lat i działająca nieprzerwanie od 1950 roku, złożyła wniosek o upadłość w trybie samozarządzania. Ta tradycyjna, rodzinna firma, która prowadzi sieć około 40 sklepów i zatrudnia 220 osób, stanęła w obliczu poważnych wyzwań ekonomicznych, które zaburzyły jej wieloletnią stabilność.
Powody kryzysu
Głównym problemem, który pchnął firmę do tego kroku, jest drastyczny wzrost kosztów operacyjnych. Leifert zmaga się z:
- Wysokimi cenami energii - branża piekarnicza jest szczególnie energochłonna.
- Znacznie wyższymi cenami surowców takich jak mąka, masło i cukier.
- Spowolnieniem gospodarczym i ogólną niechęcią konsumentów do wydawania pieniędzy.
Do tego dochodzą wieloletnie wyzwania branży, w tym utrata klientów na rzecz dyskontów oraz niedobory wykwalifikowanej kadry.
Plan ratunkowy i perspektywy
Wniosek o upadłość w ramach samozarządzania ma na celu uratowanie przedsiębiorstwa. Proces ten pozwala dotychczasowemu kierownictwu na zachowanie kontroli nad firmą, przy jednoczesnym wsparciu ze strony tymczasowego zarządcy.
Co najważniejsze:
- Działalność jest kontynuowana: Wszystkie 40 placówek Leifert pozostanie na razie otwartych, oferując klientom pieczywo, bułki, ciasta i przekąski.
- Płace zabezpieczone: Wynagrodzenia 220 pracowników są zabezpieczone na najbliższe miesiące dzięki specjalnym świadczeniom.
Jak podkreśla dyrektor zarządzający Nils Leifert, postępowanie upadłościowe jest postrzegane jako szansa na wdrożenie środków restrukturyzacyjnych i długoterminowe utrzymanie tradycyjnej firmy. Przyszłość piekarni zależy teraz w dużej mierze od wsparcia wierzycieli oraz lojalności klientów, dla których Leifert to, jak sami mówią, "część domów".
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję