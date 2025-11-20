Listmann znika z rynku: Koniec 136 lat tradycji sklepów
Po 136 latach nieprzerwanej działalności, niemiecka sieć sklepówListmann, uznawana za ważny punkt odniesienia dla artystów, plastyków i hobbystów, ogłosiła całkowite zakończenie swojej działalności. Decyzja ta, oznaczająca likwidację historycznej firmy rodzinnej, ma zostać sfinalizowana do końca grudnia 2025 roku.
Tło historyczne i obecna sytuacja
Firma Listmann została założona w 1889 roku w Moguncji i, co ciekawe, rozpoczynała działalność jako sklep z artykułami żelaznymi. Przez dziesięciolecia ewoluowała, przechodząc transformację po II wojnie światowej (na narzędzia i materiały budowlane), by ostatecznie w latach 90. XX wieku przekształcić się w znaną sieć specjalistyczną, oferującą około 85 000 artykułów plastycznych i rzemieślniczych.
Obecnie sieć zarządzana jest przez Olivera Listmanna, przedstawiciela czwartego pokolenia założycieli. Likwidacja dotknie oddziałów w Moguncji, Wiesbaden oraz Koblencji. Jedynym wyjątkiem ma być sklep w Akwizgranie, który zostanie przejęty przez nowego właściciela i ma wznowić działalność w 2026 roku. W związku z zamknięciem, pracę utraci około 115 pracowników, dla których opracowano plan socjalny.
Kluczowe czynniki decyzyjne
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektora zarządzającego, decyzja o zamknięciu wynika ze splotu strategicznych i ekonomicznych czynników:
- Brak sukcesji rodzinnej: Główną przyczyną jest brak następcy w piątym pokoleniu. Oliver Listmann (64 lata) potwierdził, że jego synowie wybrali odmienne ścieżki kariery, co uniemożliwiło kontynuację tradycji rodzinnej.
- Trudności transakcyjne: Próby sprzedaży firmy zewnętrznym inwestorom lub większym grupom handlowym zakończyły się niepowodzeniem. Listmann wskazuje, że logistyczna złożoność tak szerokiego, specjalistycznego asortymentu była zbyt dużym wyzwaniem dla scentralizowanych sieci handlowych.
- Presja rynkowa: Firma odczuła skutki rosnących kosztów operacyjnych, a także presji cenowej i konkurencji ze strony dużych, niespecjalistycznych podmiotów i dynamicznie rozwijającego się handlu internetowego.
Wyprzedaż likwidacyjna
W ramach procesu zamykania sklepów, Listmann rozpoczął wielką wyprzedaż likwidacyjną obejmującą cały asortyment. Komunikat firmy w mediach społecznościowych zaprasza klientów na ostatnie zakupy, oferując zniżki na artykuły plastyczne, farby, płótna i materiały rzemieślnicze, co stanowi ostatnią szansę dla hobbystów na nabycie specjalistycznych produktów przed końcem 2025 roku.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję