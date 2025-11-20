Listmann znika z rynku: Koniec 136 lat tradycji sklepów

Po 136 latach nieprzerwanej działalności, niemiecka sieć sklepówListmann, uznawana za ważny punkt odniesienia dla artystów, plastyków i hobbystów, ogłosiła całkowite zakończenie swojej działalności. Decyzja ta, oznaczająca likwidację historycznej firmy rodzinnej, ma zostać sfinalizowana do końca grudnia 2025 roku.

Tło historyczne i obecna sytuacja

Firma Listmann została założona w 1889 roku w Moguncji i, co ciekawe, rozpoczynała działalność jako sklep z artykułami żelaznymi. Przez dziesięciolecia ewoluowała, przechodząc transformację po II wojnie światowej (na narzędzia i materiały budowlane), by ostatecznie w latach 90. XX wieku przekształcić się w znaną sieć specjalistyczną, oferującą około 85 000 artykułów plastycznych i rzemieślniczych.

Obecnie sieć zarządzana jest przez Olivera Listmanna, przedstawiciela czwartego pokolenia założycieli. Likwidacja dotknie oddziałów w Moguncji, Wiesbaden oraz Koblencji. Jedynym wyjątkiem ma być sklep w Akwizgranie, który zostanie przejęty przez nowego właściciela i ma wznowić działalność w 2026 roku. W związku z zamknięciem, pracę utraci około 115 pracowników, dla których opracowano plan socjalny.

Kluczowe czynniki decyzyjne

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektora zarządzającego, decyzja o zamknięciu wynika ze splotu strategicznych i ekonomicznych czynników:

Brak sukcesji rodzinnej : Główną przyczyną jest brak następcy w piątym pokoleniu. Oliver Listmann (64 lata) potwierdził, że jego synowie wybrali odmienne ścieżki kariery, co uniemożliwiło kontynuację tradycji rodzinnej.

: Główną przyczyną jest brak następcy w piątym pokoleniu. Oliver Listmann (64 lata) potwierdził, że jego synowie wybrali odmienne ścieżki kariery, co uniemożliwiło kontynuację tradycji rodzinnej. Trudności transakcyjne : Próby sprzedaży firmy zewnętrznym inwestorom lub większym grupom handlowym zakończyły się niepowodzeniem. Listmann wskazuje, że logistyczna złożoność tak szerokiego, specjalistycznego asortymentu była zbyt dużym wyzwaniem dla scentralizowanych sieci handlowych.

: Próby sprzedaży firmy zewnętrznym inwestorom lub większym grupom handlowym zakończyły się niepowodzeniem. Listmann wskazuje, że logistyczna złożoność tak szerokiego, specjalistycznego asortymentu była zbyt dużym wyzwaniem dla scentralizowanych sieci handlowych. Presja rynkowa: Firma odczuła skutki rosnących kosztów operacyjnych, a także presji cenowej i konkurencji ze strony dużych, niespecjalistycznych podmiotów i dynamicznie rozwijającego się handlu internetowego.

Wyprzedaż likwidacyjna

W ramach procesu zamykania sklepów, Listmann rozpoczął wielką wyprzedaż likwidacyjną obejmującą cały asortyment. Komunikat firmy w mediach społecznościowych zaprasza klientów na ostatnie zakupy, oferując zniżki na artykuły plastyczne, farby, płótna i materiały rzemieślnicze, co stanowi ostatnią szansę dla hobbystów na nabycie specjalistycznych produktów przed końcem 2025 roku.