Na wysokość emerytury nauczyciela największy wpływ mają przepracowane lata oraz poziom zarobków. Ważne są także zgromadzone w ZUS składki oraz kapitał początkowy. Wiek, w którym kończy się pracę, również jest istotny - im później, tym wyższa emerytura. Każdy dodatkowy rok zawodowej aktywności zwiększa zgromadzony kapitał i finalną kwotę świadczenia.

Nowa emerytura dla nauczyciela

Od 1 września 2024 r. obowiązuje zapis w Karcie nauczyciela, zgodnie z którym pedagodzy spełniający określone warunki, będą mogli przejść na emeryturę w wieku niższym niż określony w ustawie emerytalnej. Z tego prawa mogą skorzystać obecnie następujące roczniki:

1 września 2025 r. - nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1966 r., a przed 1 września 1969 r.;

1 września 2026 r. - nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1969 r.

Od czego zależy nauczycielska emerytura?

Wysokość emerytury dla nauczycieli różni się w zależności od doświadczenia i miejsca pracy. Dużo zależy także od momentu przejścia na emeryturę. Nauczyciel urodzony w 1970 roku, który zdecyduje się na zakończenie pracy po 30 latach, otrzyma około 2338 zł brutto. Jeśli poczeka do 65. roku życia, jego świadczenie może wzrosnąć nawet do ponad 8182 zł brutto.

Jak czytamy na stronie Pracowniczych Planów kapitałowych, nauczyciel po 30 latach pracy otrzymuje ok. 2520 zł brutto. Natomiast 58-letnia nauczycielka może liczyć na świadczenie nieco poniżej 2800 zł brutto.Średnie emerytury nauczycieli w 2024 roku mieściły się w granicach 2900-3000 zł brutto, w małych miejscowościach były niższe, natomiast w dużych miastach bywały nieco wyższe.

Mężczyźni mogą liczyć na wyższe emerytury

Wcześniejsza emerytura okazuje się mniej korzystna dla kobiet niż dla mężczyzn. Nauczycielka urodzona w 1966 roku, kończąca pracę po 30 latach, otrzyma ok. 2799 zł brutto, natomiast jej kolega z tego samego rocznika - ok. 2727 zł.

Wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego wysokość świadczeń zaczyna się znacząco różnić. Mężczyźni mogą liczyć nawet na ponad 6200 zł, a kobiety – nieco powyżej 3600 zł. Oznacza to, że panowie, którzy pozostają w pracy dłużej, zyskują zdecydowanie wyższe emerytury niż nauczycielki w tym samym wieku.

Jak podwyższyć nauczycielską emeryturę?

Pedagodzy mają realny wpływ na wysokość swojej emerytury. Mogą ją podwyższyć na kilka sposobów. Oto one według PPK: