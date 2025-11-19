Popularna sieć niemieckich supermarketów wprowadza gabinety lekarskie
W obliczu kryzysu kadrowego w niemieckiej służbie zdrowia, który objawia się niechęcią młodych lekarzy do pracy na wsi i przechodzeniem na emeryturę starszych medyków, popularna sieć sklepów Kaufland nawiązała współpracę z operatorem szpitali Sana.
Celem tej inicjatywy jest innowacyjne uzupełnienie lokalnej opieki zdrowotnej poprzez wprowadzenie specjalnych gabinetów medycznych, zwanych "S Medical Room", bezpośrednio w supermarketach.
Co oferują "S Medical Room"?
Pierwszy pilotażowy punkt został otwarty w miejscowości Mosbach, a zakres usług obejmuje:
- Telemedycynę: Wideokonsultacje z lekarzami.
- Podstawowe badania: Możliwość wykonania prostych badań na miejscu (np. EKG, pobieranie krwi).
- Obsługę pacjentów: Zarówno tych z publicznym, jak i prywatnym ubezpieczeniem.
- Płatne Usługi profilaktyczne: Dostępne dla osób spoza standardowego systemu ubezpieczeń.
Właściciel Kauflandu postrzega to rozwiązanie jako silną zachętę dla klientów, którzy mogą połączyć cotygodniowe zakupy z załatwieniem spraw zdrowotnych, jednocześnie wypełniając luki w opiece medycznej w danym regionie.
