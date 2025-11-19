Popularna sieć niemieckich supermarketów wprowadza gabinety lekarskie

W obliczu kryzysu kadrowego w niemieckiej służbie zdrowia, który objawia się niechęcią młodych lekarzy do pracy na wsi i przechodzeniem na emeryturę starszych medyków, popularna sieć sklepów Kaufland nawiązała współpracę z operatorem szpitali Sana.

Celem tej inicjatywy jest innowacyjne uzupełnienie lokalnej opieki zdrowotnej poprzez wprowadzenie specjalnych gabinetów medycznych, zwanych "S Medical Room", bezpośrednio w supermarketach.

Co oferują "S Medical Room"?

Pierwszy pilotażowy punkt został otwarty w miejscowości Mosbach, a zakres usług obejmuje:

  • Telemedycynę: Wideokonsultacje z lekarzami.
  • Podstawowe badania: Możliwość wykonania prostych badań na miejscu (np. EKG, pobieranie krwi).
  • Obsługę pacjentów: Zarówno tych z publicznym, jak i prywatnym ubezpieczeniem.
  • Płatne Usługi profilaktyczne: Dostępne dla osób spoza standardowego systemu ubezpieczeń.

Właściciel Kauflandu postrzega to rozwiązanie jako silną zachętę dla klientów, którzy mogą połączyć cotygodniowe zakupy z załatwieniem spraw zdrowotnych, jednocześnie wypełniając luki w opiece medycznej w danym regionie.