136 lat historii i kwestia likwidacji

Firma Listmann, założona w XIX wieku, przez pokolenia stanowiła istotny punkt odniesienia dla artystów i hobbystów w regionie. Obecnie sieć jest zarządzana przez Olivera Listmanna, przedstawiciela czwartego pokolenia założycieli.

Decyzja o zamknięciu wszystkich placówek Listmanna ma zostać sfinalizowana do końca 2025 roku. Proces ten dotyczy oddziałów zlokalizowanych w Moguncji, Wiesbaden oraz Koblencji. Wyjątek stanowi sklep w Akwizgranie, który ma zostać przejęty przez nowego właściciela i wznowić działalność pod innym zarządem od 2026 roku.

Likwidacja sieci Listmann wiąże się z planowaną utratą pracy przez około 115 pracowników. Według informacji podanych przez "Allgemeine Zeitung", dla zatrudnionych opracowano jednak plan socjalny. Sam właściciel przyznaje, że ogłoszenie tej decyzji było trudne, wskazując na wieloletnie relacje z klientami.

Główne powody zamknięcia sieci

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektora zarządzającego Listmanna, za decyzją o zakończeniu działalności stoi splot czynników o charakterze strategicznym i ekonomicznym. Kluczowym powodem jest brak następcy w piątym pokoleniu. Oliver Listmann, w wieku 64 lat, stwierdził, że jego synowie wybrali odmienne ścieżki kariery. Brak perspektyw na kontynuowanie tradycji rodzinnej okazał się decydującym czynnikiem.

Próby sprzedaży sieci Listmann zewnętrznym inwestorom lub większym grupom handlowym zakończyły się niepowodzeniem. Listmann wskazuje, że trudności te wynikały ze specyfiki asortymentu firmy. Oferta obejmująca około 85 000 artykułów okazała się zbyt skomplikowana logistycznie dla dużych, scentralizowanych sieci handlowych.

Firma odczuła również skutki szerszych trendów rynkowych, w tym rosnących kosztów operacyjnych oraz zmiany zachowań konsumentów. Wzrost znaczenia handlu internetowego i presja cenowa ze strony dużych, niespecjalistycznych podmiotów handlowych obciążały Listmanna, utrudniając prowadzenie działalności w dotychczasowej formie.

Wyprzedaż likwidacyjna: zniżki na artykuły plastyczne

W ramach procesu zamykania sklepów, Listmann rozpoczął wielką wyprzedaż likwidacyjną. Firma poinformowała klientów za pośrednictwem mediów społecznościowych, dziękując za wsparcie i zapraszając na ostatnie zakupy.

"Zanim zamkniemy sklep na dobre, zapraszamy do odwiedzenia nas po raz ostatni. Oferujemy zniżki na wszystko!" – informuje komunikat Listmann na Instagramie.

Zniżki te mają zastosowanie do całego, szerokiego asortymentu, co stanowi ostatnią szansę dla artystów i hobbystów na nabycie specjalistycznych artykułów plastycznych i rzemieślniczych - od farb i płócien, po materiały do rękodzieła - przed ostatecznym wycofaniem się sieci z rynku do końca grudnia 2025 roku.

Historia firmy

Historia sieci Listmann sięga 1889 roku, kiedy to Friedrich Listmann wraz z Johannem Stellwagenem założyli w Moguncji (Mainz) swój pierwszy sklep. Co ciekawe, przedsiębiorstwo rozpoczynało działalność w zupełnie innej branży - jako sklep z artykułami żelaznymi. Z biegiem dekad i pod wpływem zmian rynkowych, rodzinny biznes ewoluował. Po II wojnie światowej asortyment przeszedł transformację, obejmując narzędzia i materiały budowlane. Ostateczne przekształcenie w specjalistyczną sieć z artykułami dla artystów plastyków i hobbystów, z której Listmann jest obecnie znany, nastąpiło w latach 90. XX wieku.