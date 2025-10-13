Kawa podobnie jak masło to jeden z tych produktów, które gdy tylko pojawią się na sklepowych półkach w niższej cenie, od razu z nich znikają. Promocje na ten produkt cieszą się ogromnym uznaniem klientów.

Obniżka cen kawy w Aldi. Do kiedy trwa promocja?

Tym razem obniżką cen kawy tydzień rozpoczyna się w sieci sklepów Aldi. Na półkach pojawiła się kawa rozpuszczalna Jacobs w niższej cenie. Czasu na skorzystanie z promocji jest naprawdę dużo, bo promocja na tania kawę rozpoczyna się dziś w poniedziałek 12 października a kończy w sobotę 18 października.

Niższa cena kawy w Aldi. Jakie są zasady promocji?

Sieć sklepów Aldi obniżyła cenę kawy Jacobs a dokładnie jednego konkretnego produktu. To kawa rozpuszczalna Jacobs Crema w słoiczkach po 200 g. Aby skorzystać z promocji należy kupić dwie kawy. Wówczas drugą dostaniemy o 30 proc. taniej. Regularna cena kawy Jacobs Crema w Aldi to 39,99 zł. Po obniżce, którą proponuje Aldi zapłacimy za nią 27,99 zł.

Promocja na kawę w Aldi. Jakie limity obowiązują?

Aby skorzystać z promocji, którą oferuje Aldi, nie trzeba posiadać żadnych kart ani aplikacji. Sieć nie stawia żadnych dodatkowych warunków. Obowiązują jedynie limity na zakupy. Klient może kupić sześć opakowań kawy w promocji.