Przejęcie przez właściciela globalnego i ratowanie części sieci

Amerykański gigant hotelarski Yum! Brands, właściciel globalnej marki Pizza Hut oraz KFC i Taco Bell, poinformował o zawarciu przedwstępnej umowy przejęcia pozostałej części brytyjskiej sieci. Ta transakcja ma na celu uratowanie 64 pizzerii i zabezpieczenie przyszłości 1277 pracowników. Uratowane lokale staną się bezpośrednią własnością Yum!.

Jak podaje portal Dla Handlu zamknięcia nastąpiły zaledwie dziewięć miesięcy po tym, jak franczyzę Pizza Hut w Wielkiej Brytanii zakupiła amerykańska firma private equity Directional Capital. Firma ta, która zarządza aktywami o wartości ponad 5 mld dolarów, miała już doświadczenie w prowadzeniu restauracji Pizza Hut w Szwecji i Danii.

Konkurencja i problemy finansowe

Pierwsza restauracja Pizza Hut w Wielkiej Brytanii została otwarta w Londynie w 1973 roku. Sieć rozwijała się, osiągając szczyt zatrudnienia na poziomie ponad 14 000 osób w 1999 roku i posiadając niemal 700 lokali do 2006 roku. Jednak w ostatnich latach, podobnie jak inne restauracje typu casual dining, borykała się z ostrą konkurencją i problemami finansowymi klientów, których siła nabywcza została osłabiona przez inflację.

Wniosek o likwidację spółki

Sieć przetrwała lockdowny związane z pandemią COVID-19, choć musiała wtedy zamknąć 29 lokali. Ostatnio na jej kondycję wpłynął wzrost kosztów, takich jak energia, a także podwyżki podatków, w tym składek na ubezpieczenie społeczne, wprowadzone przez rząd Partii Pracy w 2024 roku.

Ważnym faktem sygnalizującym kłopoty finansowe był wniosek o likwidację spółki DC London Pie złożony 11 września przez urząd skarbowy Jej Królewskiej Mości (HMRC), co zazwyczaj ma miejsce, gdy firma ma trudności z uregulowaniem należnych podatków.