PPK mają w założeniu zachęcać Polaków do oszczędzania na czas emerytury. Do systemu wpisało się ok. 4 mln osób. Program polega na tym, że pracownik, pracodawca i państwo składa się na dodatkowe świadczenie, które można wypłacać już po osiągnięciu 60. roku życia. Opłata od pracownika to 2 proc. pensji brutto, pracodawcy – 1,5 proc., a państwo na start wpłaca 250 zł i dodatkowo raz w roku - 240 zł..

Obecnie wartość aktywów zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) przekroczyła rekordowy poziom 40 miliardów złotych. Na koniec 2024 r. w PPK zgromadzonych było 30,24 mld zł.

23 mln zł dla uczestników PPK

Polski Fundusz Rozwoju poinformował, że przekazał instytucjom finansowym 23,8 mln zł wpłat powitalnych za trzeci kwartał tego roku. Środki te trafią do 95 tys. uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Tyle osób dołączyło do PPK w III kwartale i spełniło warunki do uzyskania wpłaty powitalnej.

Jednorazowa wpłata powitalna, w wysokości 250 zł, przysługuje osobie mającej status uczestnika PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe, jeżeli w okresie jej uczestnictwa w PPK zostały dokonane - finansowane przez nią - wpłaty podstawowe za co najmniej 3 miesiące. Wpłata powitalna jest finansowana z Funduszu Pracy.

Wpłata ta jest ewidencjonowana na rachunku PPK uczestnika w terminie 45 dni po zakończeniu kwartału. Oznacza to, że wpłata powitalna za drugi kwartał 2025 r. pojawiła się na rachunku uczestnika PPK, który spełnił przesłanki do jej otrzymania, najpóźniej do 14 listopada.

Ile masz na rachunku PPK?

Uczestnik Pracowniczych Planów Kapitałowych może sprawdzić stan swoich środków na rachunku PPK w serwisie internetowym instytucji finansowej, prowadzącej ten rachunek. Uczestnik programu ma także dostęp do informacji o wszystkich swoich rachunkach PPK w Serwisie MojePPK, pod adresem www.rachunek.mojeppk.pl.

Osoby, które nie spełniły warunków do przyznania wpłaty powitalnej w listopadzie, mogą oczywiście otrzymać ją w kolejnym terminie wypłaty, czyli w lutym 2026 roku.

Czy PPK się opłaca?

Jak powiedziała w TVN Alina Nieplowicz, ekspert zespołu szkoleń PFR Portal PPK, na start uczestnik zyskuje 75 proc., ponieważ do każdych 100 zł wpłaconych przez pracownika, pracodawca dokłada 75 zł. Poza dopłatami od pracodawcy uczestnik ma zagwarantowane dopłaty od państwa – 250 zł wpłaty powitalnej i 240 zł dopłaty rocznej po każdym roku oszczędzania.

Te pieniądze cały czas są pomnażane przez instytucje finansowe. To dzięki tym działaniom na rachunku uczestnika PPK jest od 130 do nawet 192 proc więcej niż on sam wpłacił do PPK.