Badacze z SGH przenalizowali rozwój ekonomiczny takich krajów jak: Polska, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry, w latach 2004-2024 Kraje te jako grupa rozwijały się w tempie niemal dwukrotnie szybszym niż tak zwana "stara Unia", czy też unijna piętnastka. Polska w tej grupie rozwijała się najszybciej – powiedział w rozmowie z Euronews dr Piotr Maszczyk, Kierownik Zakładu Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego SGH.

Polski cud gospodarczy

Średnie tempo wzrostu dla jedenastu nowo przyjętych krajów wyniosło 3,2 procent, przy jednoczesnej dynamice w krajach tzw. starej Unii na poziomie 1,6 procent. W przypadku Polski było to 3,8 procent.To była prawdziwa success story. Wzrost był nie tylko szybszy niż w krajach starej Unii, ale również odporny na kryzysy – zaznaczył ekspert SGH. Ekonomiści nazywają te dwie dekady "cudem gospodarczym".

Reklama

Jednak perspektywy na kolejne 10 lat nie są już najlepsze. Badacze SGH stworzyli trzy scenariusze rozwoju: bazowy, ostrzegawczy i optymistyczny. W scenariuszu ostrzegawczym dotychczasowy dystans między krajami postsocjalistycznymi a unijną piętnastką zacząłby się powiększać. Wariant optymistyczny zakłada natomiast, że w 2035 roku Polska, podobnie, jak cała grupa osiągnęłaby poziom unijnej piętnastki pod względem PKB per capita liczonego według parytetu siły nabywczej.

Reklama

Dwa kluczowe zagrożenia dla Polski

Są dwa kluczowe zagrożenia dla przyszłego wzrostu naszego kraju. Z jednej strony demografia. Nasz region Europy się wyludnia, a Polska wyludnia się najszybciej –powiedział dr Maszczyk. Ekspert przedstawił dramatyczną wizję Polski w 2060 roku liczącej 30 milionów mieszkańców z dominującą grupą osób w wieku poprodukcyjnym.

Drugi problem polega na tym, że polski biznes wypada słaba na tle Europy pod względem wykorzystania AI. Najnowsze dane Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskazują, że zaledwie 5,9 procent firm zatrudniających minimum 10 osób stosuje w 2024 roku rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji. To przedostatni wynik w całej Unii Europejskiej – gorzej wypada tylko Rumunia.