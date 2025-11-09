Rząd chce ograniczyć stosowanie tzw. ulgi mieszkaniowej. Zmiany uderzą w inwestujących w nieruchomości i zarabiających na ich wynajmie. Ale nie tylko.

Ministerstwo Finansów planuje ograniczyć zwolnienia z podatku dochodów ze sprzedaży nieruchomości, pod warunkiem przeznaczenia ich na własne cele mieszkaniowe. Zgodnie z planami do ulgi miałyby prawo tylko osoby, które nie posiadają innego mieszkania.

Takie nowości zawiera projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego.

Koniec z ulgą mieszkaniową

Jak te propozycje oceniają eksperci? To oznaczać może dla niektórych koniec ze zwolnieniem z PIT w ramach ulgi mieszkaniowej, jeśli środki przeznaczy się na zakup kolejnego mieszkania - powiedziała Interii Małgorzata Samborska, doradca podatkowy i partner w Grant Thornton.

Obecnie ulga działa tak, że dochód ze sprzedaży mieszkania przed upływem 5 lat od nabycia może być zwolniony z PIT, jeśli w ciągu 3 lat zostanie przeznaczony na tzw. własne cele mieszkaniowe. Problem w tym, że nie są one precyzyjnie zdefiniowane, co prowadzi do bardzo szerokich interpretacji - czasem niezgodnych z celem. W praktyce wystarczy, że podatnik zamieszka w nowym lokalu choćby tymczasowo, by spełnić warunek ulgi - dodaje ekspertka.

"Potrzebne są wyjątki i precyzyjne zapisy"

Zdaniem Małgorzaty Samborskiej przepisy będzie można łatwo ominąć. Wystarczy, że podatni przepisze ułamek własności innej osobie. Potrzebne są wyjątki i precyzyjne zapisy, które nie skrzywdzą podatników w trudnych sytuacjach życiowych. Przykładowo ktoś może być współwłaścicielem lokalu, w którym nie da się realnie zamieszkać, albo musi kupić nowe mieszkanie, zanim sprzeda stare, bo czeka na zakończenie budowy - podkreśliła Małgorzata Samborska.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r. - Rząd tnie przywileje flipperów. Mieszkanie ma służyć do mieszkania, a nie do zarabiania - powiedziała "Faktowi" radca prawny Katarzyna Siwiec, prowadząca własną kancelarię prawną.