Co dokładnie się zmienia?

Od 1 stycznia 2026 r. system e-Doręczeń staje się podstawowym kanałem doręczania pism urzędowych - to efekt wdrożenia przepisów o doręczeniach elektronicznych. Oznacza to, że dokumenty od urzędów będą wysyłane na ADE.

Osoby i firmy z aktywnym ADE otrzymują pismo elektronicznie (ma ono moc prawną równą listowi poleconemu).

Dla osób bez ADE działa model hybrydowy (PUH) - pismo przesłane cyfrowo może zostać wydrukowane w ośrodku Poczty Polskiej i doręczone tradycyjnie. Papierowe awizo będą stopniowo znikać.

Reklama

Dlaczego warto założyć ADE już dziś

Szybsze doręczenie i wygoda (dostęp 24/7).

Pisma elektroniczne traktowane są jak oficjalne doręczenia - liczą się terminy.

Poczta Polska i administracja intensyfikują cyfryzację - w systemie e-Doręczeń jest już ponad 2 mln skrzynek (większość założona w ostatnich miesiącach), więc trend przyspiesza.

Szybki przewodnik: jak założyć ADE (krok po kroku)

Wejdź na stronę e-Doręczeń (gov.pl + e-Doręczenia) i złóż wniosek o nadanie Adresu do Doręczeń Elektronicznych (ADE). Potwierdź tożsamość - zwykle przez profil zaufany, e-dowód lub podpis elektroniczny (dokładne opcje są opisane przy formularzu). Aktywuj skrzynkę po otrzymaniu potwierdzenia i podaj e-mail do powiadomień - od tej pory sprawdzaj powiadomienia regularnie, bo terminy urzędowe biegną.

Jeśli chcesz wysyłać dokumenty elektronicznie (firmy i osoby prywatne)

Poczta Polska oferuje usługi dla nadawców: e-Polecony, e-Doręczenia i pakiety na ePoczta-Polska.pl - to wygodna opcja, jeśli chcesz wysyłać ważne dokumenty w pełni elektronicznie (np. do kontrahentów).

Najważniejsze - w skrócie

Kiedy? - start zasadniczego etapu: 1 stycznia 2026 r.

- start zasadniczego etapu: Kogo dotyczy? - administracja publiczna i podmioty objęte harmonogramem, obywatele powinni założyć ADE, by otrzymywać korespondencję elektronicznie.

- administracja publiczna i podmioty objęte harmonogramem, obywatele powinni założyć ADE, by otrzymywać korespondencję elektronicznie. Co jeśli nie założę ADE? - w okresie przejściowym urzędy mogą wysłać pismo cyfrowo, które zostanie wydrukowane i doręczone tradycyjnie (PUH). Awiza papierowe będą stopniowo wycofywane.

FAQ - szybkie odpowiedzi

Czy ADE jest obowiązkowe dla każdego?

Dla większości obywateli nie ma jednego ogólnego przymusu "na już", ale harmonogram wprowadza obowiązki dla wielu podmiotów publicznych i firm - decyzja praktyczna: załóż ADE, żeby nie przegapić terminów.

Czy listonosz zniknie?

Nie - zmieni się sposób doręczeń. Listonosze i usługi hybrydowe pozostaną potrzebne, szczególnie dla osób bez ADE oraz dla fizycznej obsługi przesyłek.

Gdzie założyć ADE?

Na oficjalnej stronie e-Doręczeń (gov.pl + e-Doręczenia). Tam znajdziesz formularze i instrukcje krok po kroku.

Czy e-Doręczenie ma moc prawną?

Tak - pismo doręczone przez e-Doręczenia ma skutek prawny równy listowi poleconemu z potwierdzeniem odbioru.