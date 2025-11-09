Warszawska cukiernia Magdy Gessler słynie z wypieków. Jak zapewnia restauratorka, wszystko tam przygotowywane jest z najwyższej jakości składników - piekarze używają świeżego masła, najlepszych bakalii, świeżych owoców i śmietanki. Ceny są - jak dla wielu smakoszy - zawrotne, ale ten, kto próbował, twierdzi, że wszystko tam jest dobre. Wiele emocji budzą co roku ceny pączków czy jagodzianek od Magdy Gessler. Teraz przyszedł czas na rogale marcińskie.

Pyszne rogale z białym makiem

Rogale świętomarcińskie to tradycyjny poznański przysmak. Certyfikat na rogala świętomarcińskiego potwierdza zgodność produktu z tradycyjną recepturą, która jest chroniona przez Unię Europejską od 2008 roku. Polacy zasmakowali w tych rogalach i można podobnych wypieków spróbować także poza Poznaniem. Z tym, że nie mają one certyfikatu. Historia rogali świętomarcińskich sięga XIX wieku i jest związana z tradycją pomocy ubogim podczas dnia św. Marcina, który przypada 11 listopada. Legenda głosi, że kształt rogala nawiązuje do podkowy zgubionej przez konia świętego. Nadzienie rogali marcińskich robi się z białego maku, do którego dodaje się rodzynki, orzechy, owoce kandyzowane oraz aromat migdałowy. Przyjęło się mówić, że te certyfikowane rogale to rogale świętomarcińskie, a te bez certyfikatu - marcińskie.

Tyle trzeba zapłacić za rogala marcińskiego u Magdy Gessler

Magda Gessler oferuje właśnie rogale marcińskie, czyli bez certyfikatu, ale cena jej wypieków może zaszokować. Rogal ważący 200 g kosztuje u niej 39 zł. Przypomnijmy, że przed rokiem można je było kupić u gwiazdy TVN po 37 zł, a w 2023 r. sprzedawała je po 29 zł.

Tyle kosztują certyfikowane rogale świętomarcińskie

Cena rogali w lokalu o Magdy Gessler zaskakuje, tym bardziej że ceny certyfikowanych wypieków w poznańskich cukierniach wahają się od 50 zł do 70 zł za kilogram, czyli za jedną sztukę trzeba zapłacić od ok. 10 do 15 zł. To nawet czterokrotnie mniej niż w cukierni "Słodki Słony".