CPK planuje znacząco zwiększyć zatrudnienie. Pod koniec 2024 roku spółka liczyła 711 pracowników, liczba ta może wzrosnąć nawet kilkukrotnie. Nowi pracownicy będą potrzebni do rozbudowy sieci kolejowej i drogowej.

CPK zatrudni kilkadziesiąt tysięcy osób

"Szacuje się, że dla właściwego funkcjonowania zarówno komponentu lotniskowego, jak i kolejowego, w 2032 roku niezbędnych będzie kilkadziesiąt tysięcy osób o bardzo zróżnicowanych kompetencjach" - poinformował portal Bankier.pl zespół prasowy CPK.

Zapotrzebowanie na pracowników dotyczy wielu specjalności. Wśród nich znajdują się eksperci z sektora budowlanego, tacy jak inżynierowie, projektanci i technicy, a także osoby związane z transportem kolejowym, lotniczym i logistyką. Firma planuje również zatrudniać:

specjalistów IT;

ekspertów ds. energii;

pracowników handlu;

hotelarstwa;

administracji;

prawników;

księgowych.

Jak wynika z ogłoszeń firma oferuje: ciekawą pracę w zgranym, dynamicznie rozwijającym się zespole, elastyczne godziny pracy, szkolenia i możliwość rozwoju, prywatną opiekę medyczną. Atutem ma być także dogodna lokalizacja miejsca pracy w nowoczesnym biurze, w bliskim sąsiedztwo Dworca Zachodniego.

Lotnisko i kolej w ramach CPK

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to strategiczna inwestycja, której celem jest stworzenie nowoczesnego systemu transportowego kraju, integrującego w efektywny sposób transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach CPK powstanie m.in. nowoczesne centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości.

Planuje się, że nowy port lotniczy zostanie przystosowany do obsługi 34 milionów pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld złotych.

Prezydent Karol Nawrocki we wtorek podpisał nowelizację ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Ma ona ułatwić proces wywłaszczania i uzyskania odszkodowania przez wywłaszczanych, przewiduje też zaliczki do 85 proc. wysokości odszkodowania.