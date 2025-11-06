Ryszard Florek, właściciel i prezes firmy Fakro, zauważył że wynagrodzenia są ściśle powiązane w gospodarce ze wzrostem PKB. Przedsiębiorca, który płaci za mało, traci pracowników, a ten który płaci za dużo - traci firmę. To są święte reguły kapitalizmu.Monterom okien oferuję średnie zarobki w wysokości 20 tys. zł i nie ma chętnych- stwierdził. Jak dodał, praca jest wymagająca fizycznie i wiąże się z częstymi wyjazdami, co dla wielu kandydatów okazuje się barierą nie do przejścia.

"Nie wywierajmy presji na przedsiębiorców"

Jego zdaniem w Polce potrzebne są lepsze warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Jeśli chcemy zarabiać więcej, to nie wywierajmy presji na przedsiębiorców, tylko róbmy wszystko, by wyrabiać jako państwo wyższe PKB - dodał przedsiębiorca. Nasz kraj, nasza wspólnota ekonomiczna ma niską efektywność, średnia wynagrodzeń to jest w tej chwili zaledwie 0,6 PKB- zauważył.

Przedsiębiorca podkreślił, że mimo przeszkód, jego firma na przestrzeli lat stworzyła 4 tys. miejsc pracy. Jego firmy generują blisko 1,5 miliarda złotych przychodów rocznie. Ja nie potrzebuję pieniędzy, potrzebuję jedynie czasu, by zarobić na pensje pracowników - mówił w programie Polsatu.

Zarobki ok. 20 tys. zł miesięcznie

Jego firma potrzebuje m.in. osób pracujących w terenie, które montują okna u klientów. Oferuję zarobki wynoszące średnio 20 tys. zł miesięcznie i nie ma chętnych do tej pracy. Próbujemy dotrzeć z ta informacją, oferujemy szkolenia - powiedział prezes Fakro.

Na stronie firmy rzeczywiście są takie ogłoszenia o pracy. "Jeśli nigdy nie montowałeś okien dachowych, nasi specjaliści nauczą cię wszystkiego krok po kroku. Po przeszkoleniu i wdrożeniu do pracy, twoje zarobki mogą wynieść nawet 20 tys. zł" - czytamy w jednym z nich. Z ogłoszenia wynika, że nowi pracownicy przechodzą specjalistyczne szkolenie. Wymagana jest jednak podstawowa znajomość języka niemieckiego (poziom A2).

Ile średnio zarabia monter w Polsce?

W Polsce monterzy zarabiają średnio 6 tys. 200 zł brutto miesięcznie. To wciąż mniej niż średnia krajowa, która we wrześniu 2025 r. wyniosła 8 tys. 750 zł brutto.

Fakro powstało w 1991 r. w Nowym Sączu. Specjalizuje się w produkcji okien dachowych wykonanych głównie z drewna.. Zatrudnia ponad 4 tys. osób, a jej produkty dostępne są w ponad 60 krajach. W maju tego roku firma uruchomiła produkcję schodów strychowych w USA.

W 2016 roku Ryszard Florek był najbogatszym Małopolaninem. Jego majątek warty był aż 1,2 mld zł. Teraz stopniał do 634,5 mln zł. Ryszard Florek odnotował także spadek w ogólnopolskim rankingu - z miejsca 21. na 60..