Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2026 roku – 105,3 proc.
W 2026 roku waloryzacja ma charakter wyłącznie procentowy. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 105,3 proc.
Obliczany jest on na podstawie:
- średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku,
- powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.
Waloryzacja obejmuje wszystkie świadczenia przyznane do końca lutego 2026 r.
Najniższa emerytura 2026 – ile wyniesie?
W wyniku waloryzacji:
- najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną o 99,58 zł i wyniosą 1 978,49 zł brutto,
- renta socjalna również wyniesie 1 978,49 zł,
- renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2026 r. wyniesie 1 483,87 zł.
Zwiększy się także kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – o 135,28 zł, do poziomu 2 687,67 zł.
Dodatki i inne świadczenia – nowe stawki
Wraz ze wzrostem świadczeń podstawowych zwaloryzowane zostaną także dodatki i inne świadczenia pieniężne. Od 1 marca 2026 r. wyniosą one:
- dodatek pielęgnacyjny – 366,68 zł,
- dodatek dla sieroty zupełnej – 689,17 zł,
- dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego (całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji) – 550,02 zł,
- ryczałt energetyczny – 336,16 zł,
- świadczenie przedemerytalne – 1 993,76 zł brutto,
- świadczenie ratownicze dla strażaków OSP – 288,00 zł,
- dodatek kombatancki – 366,68 zł,
- dodatek za tajne nauczanie – 366,68 zł,
- świadczenie honorowe dla stulatków – 6 938,92 zł.
Maksymalne zmniejszenia świadczeń
W przypadku osiągania przychodu przekraczającego 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (nie więcej niż 130 proc.) maksymalne zmniejszenia wyniosą:
- 989,41 zł – dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
- 742,10 zł – dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
- 841,05 zł – dla rent rodzinnych (gdy uprawniona jest jedna osoba).
Kwoty wolne od potrąceń
Emerytury i renty wolne od potrąceń wyniosą:
- 849,42 zł – przy potrąceniach alimentacyjnych,
- 1 401,57 zł – przy innych należnościach egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych,
- 1 121,28 zł – przy potrącaniu m.in. nienależnie pobranych świadczeń, składek czy świadczeń rodzinnych,
- 339,76 zł – przy potrącaniu należności za pobyt w domach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczych.
Przeciętne świadczenia wypłacane przez ZUS
Zgodnie z komunikatem:
- przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wynosi 3 634,73 zł,
- przeciętna renta rodzinna – 3 092,84 zł,
- przeciętna renta z tytułu niezdolności do pracy – 2 704,45 zł,
- miesięczny próg uprawniający do świadczenia wyrównawczego – 3 794,33 zł.
Waloryzacja bez wniosku, ale z decyzją
Podwyżka zostanie przeprowadzona automatycznie – nie trzeba składać żadnego wniosku.
Informację o nowej wysokości świadczenia będzie można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Każdy emeryt i rencista otrzyma również decyzję zawierającą:
- kwotę świadczenia brutto na ostatni dzień lutego,
- zastosowany wskaźnik waloryzacji,
- nową kwotę brutto po podwyżce,
- informację o dodatku pielęgnacyjnym (jeśli przysługuje).
Dla milionów seniorów i rencistów marcowa waloryzacja oznacza realny wzrost comiesięcznych dochodów – już od najbliższej wypłaty.
