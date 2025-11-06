Jak podaje "Gazeta Wyborcza" coraz częściej zdarza się, że pacjent trafia do prywatnego gabinetu dentystycznego, a mimo to nie płaci za wizytę ani złotówki. To efekt zmian w wycenach świadczeń stomatologicznych. Leczenie refundowane stało się bardziej opłacalne również dla prywatnych praktyk.

"800 plus na dentystę"

Lepiej wyceniane przez NFZ są takie zabiegi jak:

przegląd jamy ustnej – w prywatnych gabinetach kosztuje zwykle od 100 do 300 zł,

scaling, czyli usuwanie kamienia – od 200 do 600 zł,

lakierowanie i lakowanie zębów – średnio 150–200 zł,

pantomogram – około 100 zł.

Pacjenci nie płacą za nie z własnej kieszeni, ponieważ te zabiegi są refundowane przez NFZ. Przy kilku wizytach rocznie oszczędności mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Pacjentka cytowana przez gazetę mówi, że po pierwszych dwóch wizytach zaoszczędziła 800 zł.

Coraz częściej pojawia się pojęcie "800 plus na dentystę". Nie jest to oficjalny program, lecz określenie wartości refundowanych usług, które – jak zauważa GW – odpowiadają kosztom prywatnego leczenia na poziomie 800 zł lub więcej.

Nowoczesny gabinet na NFZ

Nie wszyscy wiedzą, że tzw. prywatny, nowoczesny gabinet może mieć podpisany kontrakt z NFZ. W ramach składek zdrowotnych można bezpłatnie skorzystać z usług, które jeszcze niedawno kosztowały kilkaset złotych.

W ramach nowych wycen świadczeń stomatologicznych wprowadzonych przez NFZ od 1 maja 2025 r. podniesiono wiele stawek. Oto przykłady procedur, które są teraz lepiej wyceniane: