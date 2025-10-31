Biedronka podobnie jak Lidl oraz Aldi pod koniec tego tygodnia oferują wiele produktów w niższych, promocyjnych cenach. Ta obniżka cen cieszy się ogromną popularnością wśród klientów zarówno tej, jak też innych sieci sklepów. Wielu Polaków czeka na nią i chętnie korzysta, bo dzięki temu może uzupełnić domowe zapasy tego produktu.

Promocja na masło. Ile dni trwa promocja w Biedronce?

Chodzi o masło. Ten produkt nazywany "królem drożyzny" podobnie jak kawa, cieszy się ogromnym uznaniem i zainteresowaniem kupujących, gdy sprzedawany jest w niższej cenie. Masło w naprawdę niskiej cenie to oferta, którą Biedronka kończy ten tydzień i proponuje swoim klientom ostatni dzień handlowy przed 1 listopada, czyli Wszystkimi Świętymi.

Jak długo będzie można skorzystać z oferty? Promocja na masło, którą sieć sklepów Biedronki kończy tydzień trwa tylko jeden dzień. Produkt w niższej cenie będzie można kupić w piątek 31 października. Naprawdę warto skorzystać z tej oferty, bo masło będzie kosztowało mniej niż 4 zł a dokładnie 3,99 zł.

Darmowe masło w Biedronce. Ile za kostkę? Jakie są warunki promocji?

Sieć sklepów Biedronka oferuje masło w niższej, promocyjnej cenie. Przez jeden dzień będzie można kupić je za 3,99 zł. Masło, które znalazło się w ofercie to konkretny produkt.

Promocją sieci sklepów Biedronka objęte zostało masło ekstra Mleczna Dolina w kostkach po 200 g. Jego niska cena to dokładnie 3,99 zł za jedną sztukę tego produkty. Oferta obowiązuje jeśli kupimy trzy kostki masła. Regularna cena masła marki Mleczna Dolina to 6,99 zł. Gdy kupimy trzy kostki zapłacimy za nie 42 proc. mniej.

Biedronka obniża ceny masła. Czy obowiązują limity?

By skorzystać z promocji na masło w sklepach sieci Biedronka i kupić je w niższej cenie, czyli za 3,99 zł trzeba posiadać aplikację albo kartę Moja Biedronka. Jedną i drugą można otrzymać za darmo. Promocja na masło, którą oferuje Biedronka, to także limity. Na jedną kartę lub aplikację można kupić 3 sztuki masła w obniżonej cenie.