Masło to jeden z tych produktów, który dosyć często w sklepach takich sieci jak Lidl, Aldi czy Biedronka pojawia się w promocyjnej ofercie. Tym razem to właśnie ta ostatnia rozpoczyna tydzień obniżką ceny tego popularnego produktu.

Promocja na masło w Biedronce. Ile kostek dostaniemy za darmo?

Biedronka nie tylko proponuje masło w niższej cenie, ale także rozdaje je za darmo. Ile kostek można dostać gratis w ramach tej promocji? Okazuje się, że oferta 4+2 gratis. Oznacza to, że przy zakupie czterech kostek masła, dwie dostaniemy za darmo.

Reklama

Niska cena masła w Biedronce. Ile za kostkę?

Produkt, który został objęty promocją to masło ekstra Polskie marki Mlekovita w kostkach po 200 g. Regularna cena tego produktu wynosi 9.49 zł. W promocji, którą oferuje Biedronka za kostkę zapłacimy 6,33 zł, pod warunkiem, że kupimy 4 kostki.

Masło gratis w Biedronce. Jakie limity obowiązują?

Aby skorzystać z promocji, którą proponuje Biedronka należy posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka. Obydwie są darmowe. Na zakupy masła w promocji sklepów sieci Biedronka obowiązują limity. Dziennie można kupić sześć kostek, w tym dwie dostać gratis. Promocja na masło w Biedronce trwa trzy dni. Rozpoczyna się dziś 20 października a kończy 22 października. Oznacza to, że przez trzy dni można kupić aż 18 kostek masła.