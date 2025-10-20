Mieszkańcy Ciechanowa, będący właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, mają wyjątkową okazję, aby bezpłatnie skontrolować stan techniczny swoich przewodów kominowych. Rusza nabór wniosków do programu realizowanego przez miasto w ramach proekologicznego projektu "Mazowsze bez smogu".
Dotacje do przeglądów kominiarskich. Co obejmują?
Regularne przeglądy kominiarskie to podstawa bezpieczeństwa, szczególnie w sezonie grzewczym. Zgodnie z Prawem budowlanym, obowiązek corocznej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu. Zaniedbanie tego obowiązku grozi mandatem do 500 zł, a w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, np. pożaru, może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.
Aby zachęcić mieszkańców do dbałości o instalacje i czystość powietrza, miasto Ciechanów, jako partner unijnego projektu "Mazowsze bez smogu", oferuje darmowe przeglądy kominiarskie o zakresie:
- Sprawdzenie drożności i szczelności przewodów kominowych.
- Weryfikacja ciągu kominowego (przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne).
- Ocena stanu technicznego kominów ponad dachem.
- Identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla budynku i użytkowników.
Kto może skorzystać? Warunki i terminy
Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w Gminie Miejskiej Ciechanów, którzy spełniają następujące kryteria:
- Użytkują w budynku źródło ogrzewania na paliwo stałe.
- Posiadają wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
- Budynek nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.
Jak i kiedy złożyć wniosek?
Nabór chętnych trwa od 22 października do 19 listopada 2025 roku. O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność prawidłowo złożonych zgłoszeń.
Wniosek można złożyć na jeden z trzech sposobów:
- Osobiście (w formie papierowej): w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1.
- Elektronicznie: za pośrednictwem platformy ePuap.
- Poprzez e-doręczenia.
Czy jest program "Mazowsze bez smogu"?
Inicjatywa jest częścią projektu "Mazowsze bez smogu", współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Celem projektu, realizowanego do 31 grudnia 2028 r., jest nie tylko poprawa efektywności energetycznej budynków, ale przede wszystkim poprawa jakości powietrza w regionie. W ramach działań prowadzone będzie także doradztwo ekologiczne oraz kontrole przestrzegania uchwały antysmogowej.
