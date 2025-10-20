Mieszkańcy Ciechanowa, będący właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, mają wyjątkową okazję, aby bezpłatnie skontrolować stan techniczny swoich przewodów kominowych. Rusza nabór wniosków do programu realizowanego przez miasto w ramach proekologicznego projektu "Mazowsze bez smogu".

Dotacje do przeglądów kominiarskich. Co obejmują?

Regularne przeglądy kominiarskie to podstawa bezpieczeństwa, szczególnie w sezonie grzewczym. Zgodnie z Prawem budowlanym, obowiązek corocznej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych) spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu. Zaniedbanie tego obowiązku grozi mandatem do 500 zł, a w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia, np. pożaru, może skutkować odmową wypłaty odszkodowania.

Aby zachęcić mieszkańców do dbałości o instalacje i czystość powietrza, miasto Ciechanów, jako partner unijnego projektu "Mazowsze bez smogu", oferuje darmowe przeglądy kominiarskie o zakresie:

  • Sprawdzenie drożności i szczelności przewodów kominowych.
  • Weryfikacja ciągu kominowego (przewody dymowe, spalinowe, wentylacyjne).
  • Ocena stanu technicznego kominów ponad dachem.
  • Identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla budynku i użytkowników.

Kto może skorzystać? Warunki i terminy

Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w Gminie Miejskiej Ciechanów, którzy spełniają następujące kryteria:

  • Użytkują w budynku źródło ogrzewania na paliwo stałe.
  • Posiadają wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
  • Budynek nie jest wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak i kiedy złożyć wniosek?

Nabór chętnych trwa od 22 października do 19 listopada 2025 roku. O zakwalifikowaniu do programu decyduje kolejność prawidłowo złożonych zgłoszeń.

Wniosek można złożyć na jeden z trzech sposobów:

  • Osobiście (w formie papierowej): w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1.
  • Elektronicznie: za pośrednictwem platformy ePuap.
  • Poprzez e-doręczenia.

Czy jest program "Mazowsze bez smogu"?

Inicjatywa jest częścią projektu "Mazowsze bez smogu", współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Celem projektu, realizowanego do 31 grudnia 2028 r., jest nie tylko poprawa efektywności energetycznej budynków, ale przede wszystkim poprawa jakości powietrza w regionie. W ramach działań prowadzone będzie także doradztwo ekologiczne oraz kontrole przestrzegania uchwały antysmogowej.