Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wznowiły nabór wniosków w połowie lipca 2025 roku. Nabór jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów, którzy wymienili stare źródło ciepła na kocioł gazowy między 28 maja a 31 grudnia 2024 roku i wcześniej nie otrzymali na to wsparcia z programu Czyste Powietrze.

Wnioski można składać przez trzy miesiące od startu naboru, co oznacza, że ostateczny termin upływa 15 października 2025 roku, lub do momentu wyczerpania dedykowanych środków.

Bezwzględnym warunkiem uzyskania dotacji jest trwałe wyłączenie starego źródła ciepła na paliwo stałe (tzw. "kopciucha") oraz poniesienie kosztów do 31 grudnia 2024 roku. Nabór nie dotyczy kotłów olejowych i nie obejmuje urządzeń zakupionych po 31 grudnia 2024 roku.

Dotacje do kotłów gazowych. Co obejmują?

Reklama

Na ten ostatni nabór dotacji do kotłów gazowych przeznaczono specjalne środki z funduszy europejskich. Na dotacje przeznaczono 70 mln zł. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. NFOŚiGW szacuje, że wsparcie trafi do około 3 tysięcy gospodarstw domowych. Dotacja pokrywa koszty związane z:

Reklama

Zakupem i montażem kotła lub kotłowni gazowej.

Instalacją c.o. i c.w.u.

Dokumentacją projektową.

Ostatni dzwonek. Koniec dotacji na paliwa kopalne

Wznowienie naboru jest wyjątkiem od nowej polityki programu Czyste Powietrze i dyrektyw unijnych. Zgodnie z unijną dyrektywą budynkową, od 2025 roku nie można finansować urządzeń na paliwa kopalne ze środków publicznych. Polska korzysta z wyjątku, koncentrując się na finansowaniu inwestycji, które polegają na wymianie "kopciuchów" na bardziej efektywne źródła ciepła (w tym gazowe, ale tylko z 2024 r.).

Nowa odsłona programu Czyste Powietrze, obowiązująca od 31 marca 2025 roku i finansowana z Funduszu Modernizacyjnego, koncentruje się wyłącznie na Odnawialnych Źródłach Energii, takich jak pompy ciepła.