Masło to obok kawy jeden z tych produktów spożywczych, który od pewnego czasu sporo kosztuje. Okazją do kupienia go w niższej cenie i zrobienia zapasów w lodówce są promocje, które oferują duże sieci sklepów. Od pewnego czasu tydzień rozpoczyna się i kończy promocją na ten produkt. Zarówno Biedronka, Lidl czy Aldi oferuje swoim klientom ten produkt w promocyjnej i często rzeczywiście dosyć niskiej cenie. Czasem kostkę albo nawet dwie masła można dostać gratis.

Niska cena masła w Lidlu. Kostka za 3,99 zł

Tym razem to Lidl jest tą siecią sklepów, która oferuje masło w niższej, dosyć atrakcyjnej cenie. Pod koniec tygodnia to właśnie w sklepach tej sieci można kupić je w promocji. Tym razem kostka masła kosztuje tylko 3,99 zł. Regularna cena wynosi 7.49 zł za sztukę. W ofercie promocyjnej znalazł się konkretny produkt. To masło ekstra marki Pilos w kostkach po 200 g.

Reklama

Promocja na masło w Lidlu. Jakie warunki promocji trzeba spełnić?

Masło w sieci sklepów Lidl kupimy taniej i zapłacimy za nie 3,99 zł pod warunkiem, że do naszego koszyka włożymy trzy kostki tego masła. Wówczas obniżka wyniesie 46 proc.

Tanie masło w Lidlu. Jak długo trwa promocja?

Masło w promocji, które można kupić w Lidlu w cenie 3,99 zł to oferta, która aktualna jest tylko przez jeden dzień. Warto zapamiętać, że obowiązuje tylko dziś, czyli w sobotę 18 października.

Tanie masło w Lidlu. Jakie limity obowiązują?

Aby skorzystać z promocji i kupić masło w Lidlu w niższej cenie należy mieć aktywowaną aplikację Lidl Plus. Można ją pobrać za darmo. Znajduje się w niej kupon, który trzeba aktywować i zeskanować w kasie. Warto również pamiętać, że oferta jest objęta również limitem. Podczas zakupów można skorzystać z niej tylko jeden raz i kupić trzy opakowania taniego masła na jeden kupon.