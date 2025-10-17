Biedronka kończy tydzień promocją na dobre masło. To świetna okazja do tego, by zaoszczędzić pieniądze w domowym budżecie a także zrobić zapasy tego produktu, który od pewnego czasu nazywany jest "królem drożyzny".

Promocja na masło w Biedronce. Do kiedy trwa promocja?

Tym razem Biedronka nie tylko obniża cenę masła, ale rozdaje je za darmo. Zasady tej promocji są bardzo proste. Warto się jednak pospieszyć, bo ta oferta Biedronki z tańszym masłem i kostkami gratis trwa tylko przed dwa dni. Będzie można z niej skorzystać w piątek 17 października oraz w sobotę 18 października.

Dobre masło za darmo w Biedronce. Ile kostek za darmo?

Promocja na masło, którą swoim klientom proponuje Biedronka to oferta, w której przy zakupie kilku produktów, kolejne otrzymamy gratis. Tym razem, aby skorzystać z promocji należy zakupić 4 kostki masła, wówczas 2 dostaniemy gratis. Oferta promocyjna Biedronki dotyczy konkretnego produktu. Jest nim masło ekstra Polskie marki Mlekovita w kostkach po 200 g. Jego regularna cena to 9,49 zł za kostkę. Biedronka proponuje je w niższej cenie a dokładnie po 6,33 zł za kostkę.

Masło za darmo w Biedronce. Jakie limity na tę ofertę obowiązują?

Warunkiem, by skorzystać z promocji oferowanej przez Biedronkę jest nie tylko zakup sześciu kostek. Z promocji można skorzystać, jeśli posiadamy kartę lojalnościową Moja Biedronka lub aplikację. Na zakup dobrego masła w niższej cenie i otrzymania gratis dwóch kostek obowiązują również limity. Można z niej skorzystać raz dziennie, co oznacza, że możemy kupić cztery kostki i dwie dostać gratis. W ciągu dwóch dni trwania promocji klienci, którzy skorzystają z tej promocji kupią 12 kostek masła.