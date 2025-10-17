Analitycy BM mBanku, w raporcie z 10 października podwyższyli rekomendację KGHM do "kupuj" ze "sprzedaj", wyznaczając cenę docelową akcji spółki na poziomie 220 zł. "Zaktualizowaliśmy nasze prognozy finansowe, podnosząc ceny miedzi na lata 2026 i 2027 odpowiednio do 9750 USD i 10.000 USD. W oparciu o nasze prognozy, akcje KGHM są notowane po wskaźnikach EV/EBITDA na lata 2025 i 2026 na poziomie 5,6x i 4,2x, co oznacza 44 proc. i 54 proc. dyskonto w stosunku do spółek z branży. Dla porównania, średnia historyczna wynosi 37 proc., co sprawia, że obecne poziomy są szczególnie atrakcyjne" - napisano w raporcie.

Maklerzy mBanku podali, że projekt Ministerstwa Finansów dotyczący nowelizacji podatku od wydobycia kopalin zwiększa wycenę akcji spółki o 8 zł na akcję. "Propozycja jest postrzegana jako pozytywna dla KGHM w dłuższej perspektywie" - napisano w raporcie.

Akcje KGHM najwyższe od 4 lat

Giełdowa wartość KGHM jest obecnie najwyższa od 4 lat. Od początku tego roku jedna akcja spółki podrożała ze 115 zł do prawie 190 zł. To wzrost aż o 65-procent. Walory Polskiej Miedzi zaczęły raptownie drożeć od 18 września. Tego dnia cena akcji wynosiła 134,50 zł.

Co stoi za sukcesem notowań KGHM? Bardzo szybki wzrost cen miedzi i metali szlachetnych na rynkach światowych. Tona miedzi na giełdzie w Londynie w czwartek 9 października była najdroższa od wiosny 2024 roku i kosztowała prawie 11 tysięcy dolarów.

Akcje KGHM. Cena 17 października

W piątek 17 października KGHM lekko tracił. Spółka rosła z przerwami od około miesiąca i była w drodze do historycznego maksimum na poziomie 230,80 zł, który osiągnęła w dniu 10 maja 2021 r. Obecnie akcje KGHM kosztują ok. 190 zł

W piątek miedź na giełdzie LME w Londynie taniała o 1,5 proc. do ok. 10.472 USD/t. Cena czerwonego metalu wzrosła od początku czerwca tego roku do czwartkowego zamknięcia o ponad 10 proc.