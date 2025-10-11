Jak poinformował GUS, mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu wyniosła 7.262,0 zł i była niższa o 20,6 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto. W sektorze publicznym mediana wynagrodzeń wyniosła 8.651,00 zł, co stanowiło 119,1 proc. wartości ogółem, natomiast w sektorze prywatnym była równa 6.549,64 zł – 90,2 proc. wartości ogółem.

Mediana dzieli wszystkich pracowników w kraju na dwie równe grupy. Połowa zarabia mniej niż mediana, natomiast połowa zarabia więcej. Ten wskaźnik najlepiej pokazuje typowy poziom płac, ponieważ nie zawyżają jej bardzo wysokie wynagrodzenia wąskiej grupy najbogatszych ludzi.

W jakim wieku największe zarobki?

W jakim wieku Polacy zarabiają najwięcej? Najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano w grupie 35-44 lata – wyniosła ona 7.592,45 zł (104,6 proc. wartości ogółem), natomiast najniższą w grupie wieku 24 lata i mniej, gdzie wyniosła 5.769,81 zł (79,5 proc. wartości ogółem). Natomiast przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w kwietniu 2025 r. wyniosło 9.148,11 zł.

W kwietniu 2025 r. 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie co najwyżej w wysokości 4666 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie co najmniej w wysokości 14172,41 zł (decyl dziewiąty). Decyle wynagrodzeń pokazują podział wszystkich pracowników na 10 równych grup - od tych, którzy zarabiają najmniej, do tych, którzy zarabiają najwięcej.

W kwietniu 2025 r., w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, mediana wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej wzrosła nominalnie o 11,7 proc., natomiast w stosunku do marca 2025 wzrosła o 3,7 proc.

W jakich branżach zarabia się najlepiej?

Najwyższe przeciętne wynagrodzenie w kwietniu 2025 r. odnotowano w branży finansowej i ubezpieczeniowej, gdzie wyniosło 15428,94 zł. Zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym najwyższe przeciętne wynagrodzenie było również w tej sekcji (14914,58 zł w sektorze publicznym, 15525,91 zł w sektorze prywatnym).

W tej branży są jednak także największe nierówności płacowe pomiędzy płciami. Różnica procentowa pomiędzy przeciętnym wynagrodzeniem mężczyzn i kobiet wyniosła 50,8 proc. na korzyść mężczyzn. W trzech sekcjach przeciętne wynagrodzenie kobiet było wyższe niż mężczyzn, największa różnica procentowa wystąpiła w sekcji budownictwo – wyniosła 20,6 proc. na korzyść kobiet.

W kwietniu 2025 r. najwyższą medianę, wynoszącą 12613,10 zł, odnotowano w branży górniczej. W sektorze publicznym najwyższa mediana wynagrodzeń była również w tej sekcji (13913,24 zł), a w sektorze prywatnym – w branży nazwanej przez GUS "Informacja i komunikacja" (11708,59 zł). Należy do niej m.in. produkcja filmów, publikowanie książek, programów telewizyjnych.