Rząd zrezygnował z budowy Centralnej Informacji Emerytalnej, która okazała się zbyt kosztowna i nieefektywna. Ustawa z 5 sierpnia 2025 roku uchyla ustawę o CIE. Powodem jest wysoki szacowany koszt budowy nowego systemu informatycznego i brak pewności co do jego skuteczności. Zamiast tworzyć kosztowne nowe systemy, rząd wykorzystuje istniejącą infrastrukturę – aplikację mObywatel. Celem jest, aby ubezpieczeni nie musieli logować się osobno do każdej instytucji finansowej, by sprawdzić stan swoich oszczędności. Dane będą dostępne szybko i bez zbędnych formalności w telefonie. Za gromadzenie informacji odpowiada ZUS, a za ich udostępnienie w aplikacji mObywatel – Ministerstwo Cyfryzacji (poprzez Centralny Ośrodek Informatyki – COI).

Co zobaczysz w mObywatelu od 2026 roku?

Nowa funkcja ma pokazać kompleksowy obraz finansów emerytalnych. Aplikacja udostępni informacje o stanie konta emerytalnego w ZUS, a w szczególności o prognozowanej (hipotetycznej) emeryturze. ZUS otrzymał uprawnienia do gromadzenia tych informacji w formie elektronicznej. Polacy sprawdzą również informacje z dobrowolnych programów oszczędzania: IKE, IKZE czy PPK.

Udostępnianie danych z programów prywatnych (np. OFE) zależy jednak od zawierania porozumień między operatami tych programów (jak Polskie Towarzystwa Emerytalne – PTE) a Ministrem Cyfryzacji. Wiele kwestii technicznych i prawnych (np. pozyskiwanie zgód członków OFE) pozostaje do ustalenia. Dostęp do zbiorczej informacji ma ułatwić monitorowanie przygotowań do emerytury oraz działać edukacyjnie i motywująco na obywateli. Mimo że ustawa już obowiązuje, prace nad wdrożeniem dopiero się rozpoczynają, a szczegóły wciąż podlegają ustaleniom. Funkcja udostępniania danych w mObywatelu zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Obecnie Ministerstwo Cyfryzacji, ZUS i COI prowadzą ustalenia dotyczące szczegółowego zakresu informacji, które znajdą się w aplikacji. Instytucje prywatne, takie jak PTE zrzeszone w IGTE, aktywnie uczestniczą we wstępnych rozmowach, deklarując chęć przekazywania danych. Rozwiązanie powstaje bez dodatkowych kosztów dla budżetu państwa, w ramach rozwoju aplikacji mObywatel i ze wsparciem środków unijnych.