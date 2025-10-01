654 zł dodatku od ZUS

Od 1 marca 2025 roku kwota dodatku dla sieroty zupełnej wynosi 654,48 zł miesięcznie. Świadczenie obowiązuje do końca lutego 2026 roku, a potem zostanie zwaloryzowane. Dodatek trafia wyłącznie do osób, które pobierają rentę rodzinną.

Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje osobom, które:

straciły oboje rodziców,

mają nieznanego ojca i pobierają rentę rodzinną po matce,

pobierają rentę rodzinną i kontynuują naukę (maksymalnie do 25. roku życia).

Wyjątek stanowią dzieci, które przed 16. rokiem życia lub w trakcie nauki stały się całkowicie niezdolne do pracy – one mogą pobierać rentę rodzinną i dodatek bez ograniczeń wiekowych.

Aby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć wniosek ERRD do ZUS. Do dokumentów należy dołączyć:

akty zgonu rodziców,

w przypadku nieznanego ojca – akt urodzenia oraz dokument potwierdzający zgon matki.

Wniosek można złożyć osobiście w placówce ZUS, przez pełnomocnika, pocztą, online przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. ZUS ma 30 dni na wydanie decyzji od momentu wyjaśnienia wszystkich okoliczności. Jeśli decyzja zostanie doręczona, a wnioskodawca się nie zgadza, może złożyć odwołanie do sądu w ciągu miesiąca. Dodatek dla sieroty zupełnej przysługuje niezależnie od wieku, jeśli dziecko zostało całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w trakcie nauki Świadczenie wypłacane jest wyłącznie w okresie obowiązywania prawa do renty rodzinnej.