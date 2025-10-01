Składka zdrowotna (2025)

Obecnie składka zdrowotna wynosi:

na skali podatkowej – 9 proc. podstawy wymiaru, którą jest dochód,

na podatku liniowym – 4,9 proc. podstawy wymiaru, którą jest dochód

W obu przypadkach, podstawa wymiaru nie może być niż 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Składka zdrowotna na ryczałcie zależy od progu rocznych przychodów oraz podstawy wymiaru, którą jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie z IV kwartału roku poprzedniego.

Pracownicy na umowie o pracę

Dla osób zatrudnionych na etacie nic się nie zmieni. Składka zdrowotna pozostanie na poziomie 9 proc. wynagrodzenia brutto

Przykłady miesięcznych składek:

5000 zł brutto: 389 zł

10 000 zł brutto: 777 zł

20 000 zł brutto: 1553 zł

Składka zdrowotna - przedsiębiorcy

Od 2026 roku przedsiębiorcy będą płacić składkę zdrowotną, która składa się z dwóch części:

Część stała (ryczałtowa): Będzie to stała kwota, która wyniesie około 342 zł miesięcznie dla każdego przedsiębiorcy, bez względu na dochody.

(ryczałtowa): Będzie to stała kwota, która wyniesie około 342 zł miesięcznie dla każdego przedsiębiorcy, bez względu na dochody. Część procentowa: Doliczana, gdy przekroczysz określone progi. Jej wysokość zależy od formy opodatkowania.

W tej grupie znajdą się najwięksi beneficjenci zmian. Osoby z miesięcznym dochodem do 13 900 zł zapłacą stałą kwotę 342 zł. Dopiero powyżej tego progu dojdzie dodatkowa opłata w wysokości 4,9 proc. od nadwyżki.

Przykład Przykłady miesięcznych składek i oszczędności: Dochód 5000 zł: 342 zł (oszczędność około 380 zł)

Dochód 10 000 zł: 342 zł (oszczędność około 560 zł)

Dochód 20 000 zł: 641 zł (oszczędność około 1160 zł)

Największe oszczędności odczują przedsiębiorcy z dochodami między 15 000 a 25 000 zł.

Ryczałt a składka zdrowotna

Tutaj na zmianach zyskają głównie mali przedsiębiorcy, natomiast ci z wyższymi przychodami zapłacą więcej. Stałą stawkę 342 zł zapłacisz, jeśli miesięczny przychód nie przekroczy 27 900 zł. Powyżej tej kwoty zostanie doliczone 3,5 proc. od nadwyżki.

Przykład Przykłady miesięcznych składek: Przychód 20 000 zł: 342 zł (oszczędność około 430 zł)

Przychód 60 000 zł: 1465 zł (wzrost o około 700 zł)

Przychód 100 000 zł: 2988 zł (wzrost o około 2220 zł)

Karta podatkowa a składka zdrowotna - znika przywilej

Przedsiębiorcy rozliczający się na karcie podatkowej będą płacić stałą składkę zdrowotną w wysokości 342 zł miesięcznie, niezależnie od swoich przychodów. Co z odliczeniami? Od 2026 roku zniknie możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku dla wszystkich przedsiębiorców.

Podatek liniowy : Obecnie można odliczyć do 12 900 zł rocznie, co daje oszczędność około 3080 zł podatku.

: Obecnie można odliczyć do 12 900 zł rocznie, co daje oszczędność około 3080 zł podatku. Ryczałt : Dziś można pomniejszyć przychód o 50% zapłaconej składki.

: Dziś można pomniejszyć przychód o 50% zapłaconej składki. Karta podatkowa: Zniknie możliwość odliczenia 19% składki od podatku, co rocznie daje około 718 zł oszczędności.

Kto zyska, a kto straci?

Pracownicy etatowi - nic się nie zmienia. Mali przedsiębiorcy (do 15 000 zł dochodu miesięcznie) - mogą zaoszczędzić od 200 do 600 zł miesięcznie. To oni są największymi beneficjentami zmian. Duży przedsiębiorca (powyżej 50 000 zł miesięcznie) - musi przygotować się na wyższe składki.