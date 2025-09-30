Świadczenie kompensacyjne to wcześniejsza forma emerytury dla nauczycieli. Działa podobnie jak emerytura pomostowa i pozwala przejść na wsparcie przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Pieniądze wypłaca ZUS, a ich wysokość zależy od budżetu państwa.

Kto może otrzymać "kompensówkę"?

Na świadczenie mogą liczyć wyłącznie pedagodzy, którzy:

mają co najmniej 30 lat stażu pracy (w tym min. 20 lat pracy dydaktycznej przy tablicy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu),

(w tym min. 20 lat pracy dydaktycznej przy tablicy w wymiarze co najmniej 1/2 etatu), osiągnęli wymagany wiek,

rozwiązali stosunek pracy.

Uprawnieni są nauczyciele zatrudnieni m.in. w: przedszkolach i szkołach publicznych oraz niepublicznych z uprawnieniami, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, rewalidacyjno-wychowawczych, placówkach zapewniających opiekę uczniom uczącym się poza miejscem zamieszkania.

Świadczenie kompensacyjne. Zmiany od 2025 roku

Od 2025 roku obowiązują nowe przepisy. Wiek wymagany do świadczenia kompensacyjnego będzie stopniowo rosnąć:

2025–2026: 56 lat (kobiety), 61 lat (mężczyźni),

(kobiety), (mężczyźni), 2027–2028: 57 lat (kobiety), 62 lata (mężczyźni),

(kobiety), (mężczyźni), 2029–2030: 58 lat (kobiety), 63 lata (mężczyźni),

(kobiety), (mężczyźni), 2031–2032: 59 lat (kobiety), 64 lata (mężczyźni).

Świadczenie kompensacyjne. Ile wynosi?

Świadczenie kompensacyjne jest obliczane indywidualnie, ale nie może być niższe niż minimalna emerytura. Dane ZUS z 2025 roku pokazują, że:

w styczniu świadczenie pobierało 11,7 tys. nauczycieli (średnio 4010 zł),

w czerwcu liczba spadła do 10,5 tys. osób, a średnia kwota wzrosła do 4176 zł.

Świadczenie kompensacyjne. Jak złożyć wniosek?

Nauczyciele mogą składać wnioski o świadczenie kompensacyjne:

w każdej placówce ZUS,

przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS).

Świadczenie przyznawane jest na podstawie Ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.