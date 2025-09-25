Świadczenie wspierające. Ile wynosi?

Wysokość świadczenia wspierającego jest ściśle powiązana z rentą socjalną i liczbą punktów. Wysokość świadczenia zależy od liczby punktów przyznanych w decyzji WZON i wynosi od 40 proc. do 220 proc. renty socjalnej. Kwota renty socjalnej od marca 2025 roku to 1878,91 zł brutto. Konkretne kwoty w 2025 roku:

95–100 punktów: 220 proc. renty socjalnej, czyli ok. 4134 zł brutto.

brutto. 90–94 punkty: 180 proc. renty socjalnej, czyli ok. 3382 zł brutto.

brutto. 85–89 punktów: 120 proc. renty socjalnej, czyli ok. 2255 zł brutto.

brutto. 80–84 punkty: 80 proc. renty socjalnej, czyli ok. 1503 zł brutto.

brutto. 75–79 punktów: 60 proc. renty socjalnej, czyli ok. 1128 zł brutto.

brutto. 70–74 punkty: 40 proc. renty socjalnej, czyli ok. 752 zł brutto.

Kwota świadczenia wspierającego jest waloryzowana wraz z rentą socjalną (zazwyczaj 1 marca każdego roku). Świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego i nie podlega egzekucji komorniczej. ZUS wypłaca świadczenie przelewem na numer rachunku bankowego w Polsce.

Świadczenie wspierające. Jak je uzyskać?

Proces ubiegania się o świadczenie wspierające przebiega dwuetapowo i zgodnie z harmonogramem. Złóż wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Musisz posiadać status osoby z niepełnosprawnością potwierdzony odpowiednim orzeczeniem (np. o niepełnosprawności, o niezdolności do pracy). WZON wyda decyzję na taki sam okres, na jaki masz orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej niż na 7 lat. Decyzja WZON musi stać się ostateczna, zanim złożysz wniosek do ZUS. Masz 14 dni na ewentualne odwołanie.

Po uzyskaniu ostatecznej decyzji WZON, masz 3 miesiące na złożenie wniosku do ZUS. Jeśli złożysz wniosek w tym terminie, ZUS przyzna świadczenie z wyrównaniem od dnia przyznania punktów przez WZON. Po tym terminie – od miesiąca złożenia wniosku. Wniosek składasz wyłącznie drogą elektroniczną przez: Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portal Emp@tia, bankowość elektroniczną. Do wniosku nie załączasz decyzji WZON, podajesz jedynie jej numer. ZUS pobierze dane z Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzeczeń o Niepełnosprawności.

Harmonogram wprowadzania świadczenia:

Od 2024 r.: osoby z 87–100 punktami (oraz osoby, których opiekunowie pobierali świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna 1 stycznia 2024 r. lub później, jeśli mają co najmniej 70 punktów).

Od 2025 r.: osoby z 78–86 punktami.

Od 2026 r.: osoby z 70–77 punktami.

Świadczenie przysługuje osobom powyżej 18. roku życia, obywatelom Polski, UE/EFTA lub osobom z dostępem do rynku pracy, mieszkającym w Polsce i posiadającym decyzję WZON z odpowiednią liczbą punktów. Nie otrzymasz świadczenia, jeśli przebywasz m.in. w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, placówce całodobowej opieki, zakładzie karnym.

Płatna pomoc. ZUS alarmuje

ZUS alarmuje, że nieuczciwe kancelarie i pośrednicy żerują na niewiedzy osób z niepełnosprawnością, oferując płatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Klienci ZUS zgłaszają oferty płatnej pomocy, sięgające nawet 10 tys. zł lub sześciokrotności miesięcznego świadczenia. Pośrednicy często żądają dokumentacji medycznej (której ZUS nie wymaga do wniosku) oraz szerokich pełnomocnictw, które mogą umożliwić nawet zmianę numeru konta do wypłaty świadczenia.

"Nie trzeba płacić kancelariom ani pośrednikom za pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego" – podkreśla ZUS. Wniosek można złożyć samodzielnie online lub z bezpłatnym wsparciem pracowników ZUS – w placówkach i przez infolinię (22 560 16 00).

Możesz upoważnić do złożenia wniosku członka rodziny lub inną bliską osobę. Pełnomocnik składa wniosek ze swojego profilu PUE ZUS, Emp@tii lub konta bankowego, załączając skan pełnomocnictwa z jasno określonym zakresem.

W sierpniu 2025 roku ponad 176 tysięcy osób korzystało ze świadczenia wspierającego.