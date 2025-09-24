Przepisy jasno określają warunki uzyskania wyjątkowego świadczenia dla stulatków. Od 1 stycznia 2025 roku świadczenie honorowe wynosi 6246,13 zł miesięcznie. Ta kwota podlega corocznej waloryzacji w marcu. Od 1 marca 2025 roku wzrosła do 6589,67 zł. Świadczenie przysługuje osobom, które:

Posiadają obywatelstwo polskie.

Ukończyły 100 lat życia.

życia. W ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego wypłatę mają ustalone prawo do jednego ze świadczeń emerytalno-rentowych wypłacanych przez ZUS, KRUS, ZER MSWiA, Wojskowe Biuro Emerytalne czy Biuro Emerytalne Służby Więziennej lub jednostki organizacyjne wymiaru sprawiedliwości. Lista obejmuje m.in. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, renty socjalne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz świadczenia dla kombatantów czy funkcjonariuszy służb mundurowych.

Jeśli spełniasz powyższe warunki, nie musisz składać wniosku. Otrzymasz świadczenie z urzędu od miesiąca, w którym kończysz 100 lat.

Zbieg praw

W przypadku pobierania kilku świadczeń emerytalno-rentowych, stulatek otrzyma tylko jedno świadczenie honorowe. Jeśli świadczenia wypłacają dwa różne organy, ZUS przejmie wypłatę świadczenia honorowego. Świadczenie honorowe podlega zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składce na ubezpieczenie zdrowotne.

Świadczenie honorowe na wniosek. Dla kogo i jakie dokumenty?

Ustawa przewiduje także możliwość otrzymania świadczenia honorowego na wniosek, dla osób które nie pobierają wymienionych wcześniej świadczeń. Świadczenie honorowe ZUS przyzna osobie, która:

Posiada obywatelstwo polskie.

Ukończyła 100 lat życia.

Po ukończeniu 16. roku życia miała ośrodek interesów życiowych w Polsce przez co najmniej 10 lat.

Złoży odpowiedni wniosek o przyznanie świadczenia.

Wniosek o świadczenie honorowe (najlepiej na formularzu ESH) należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed ukończeniem 100 lat lub jak najszybciej, jeśli już ukończono ten wiek. Świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym wnioskodawca skończył 100 lat.

Wniosek musi on zawierać dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres), żądanie przyznania świadczenia, sposób wypłaty oraz oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i minimum 10-letniego ośrodka interesów życiowych w Polsce (składane pod rygorem odpowiedzialności karnej).

Kiedy ZUS ponownie rozpatrzy wniosek?

W przypadku niezgody z decyzją ZUS, stulatek ma prawo do odwołania. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją w sprawie świadczenia honorowego, możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa ZUS. Wniosek rozpatrzy Dyrektor Oddziału ZUS, który wydał kwestionowaną decyzję. Od decyzji drugiej instancji przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Świadczenia honorowe przyznane przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS przed 1 stycznia 2025 roku, które do tej pory wypłacały te organy, będą nadal przez nie wypłacane.

Świadczenie honorowe 2026 r. Czy będzie podwyżka?

Kwota świadczenia jest corocznie waloryzowana w marcu, co oznacza, że świadczenie zostanie podwyższone w przyszłym roku. Jeśli do 31 grudnia 2024 roku ktoś otrzymywał niższe świadczenie honorowe, od 1 stycznia 2025 roku ZUS podwyższył je do nowej, wyższej kwoty.